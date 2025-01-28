Россиянам безразлично, что происходит, лишь бы зарплата была.

Потенциал для социального "взрыва" невысок и он касается довольно неожиданных регионов Российской Федерации. Об этом сказал исследователь регионализма в РФ Олег Магалецкий в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что сейчас на территории Татарстана (РФ) размещается, в частности, производство дронов и другие предприятия ВПК, которые экономически подпитывают этот регион, поэтому там довольно высокие зарплаты и один из самых высоких уровень жизни относительно других районов России. По его словам, поэтому украинские дроны начали часто туда залетать, чтобы бить по предприятиям, которые несут войну в нашу страну. "Здесь многие люди не хотят осознавать, почему на их заводы прилетают украинские дроны. Они или обвиняют Украину в разрушениях, или им эта ситуация безразлична - в тотальном большинстве этих людей нет никакой позиции и главное для них, чтобы платили зарплату, поэтому даже прилеты дронов их особо не беспокоят", - сказал Магалецкий.

Он подчеркнул, что в России вообще стараются информационно не "подсвечивать" удары по предприятиям, многие люди об этом не знают и не понимают, что это создает какие-то предпосылки к возможному экономическому коллапсу. "Люди находятся в плену российской пропаганды и они не только "победили" Украину, но и практически все НАТО", - отмечает эксперт.

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Магалецкий отмечает, что о ситуации в Курской области в России также мало кто интересуется. По его словам, россияне пассивны и даже если в их государстве происходят какие-то события, то это их мало волнует, они только умеют лозунгами кричать, что готовы идти до конца за "великую Россию". "Им безразлично, что украинские войска на территории РФ, и что ситуация уже такая, что Путину уже пришлось привлекать северокорейские войска", - сказал эксперт. При этом добавил, что в России создают много искусственных информационных поводов, чтобы люди продолжали жить "в теплой ванне", думая, что война далеко от них.

Магалецкий отмечает, что такое равнодушие россиян к ситуации объясняет малую вероятность бунтов в РФ. Он сказал, что на сегодня на Кавказе ситуация такова, что в борьбе за свою независимость значительная часть активных людей была физически уничтожена Россией, часть иммигрировала или находятся в заключении, поэтому здесь есть только пассивное сопротивление.

По его словам, больший потенциал "для взрыва" есть в Республике Саха, а также, как бы это парадоксально не звучало, в определенных регионах, где проживают этнические русские, которые не хотят быть в одном государстве с Москвой, в частности, это Дальний Восток, Сибирь. "Они имеют больший потенциал к протесту и "взрыву", чем Северный Кавказ или Курщина", - отмечает эксперт.

Магалецкий отмечает, что власти России очень боятся падения цен на нефть, потому что это может привести к падению экономики страны-оккупанта, что сразу почувствуют все россияне. По его словам, чтобы не допустить этого РФ будет пытаться взбудоражить очередные конфликты, в частности, в Северной Африке, на Ближнем Востоке, на Балканах. "Вполне вероятно, что захотят активизировать действия в Боснии, в так называемой Сербской Республике или Косово", - добавил он.

Удары ВСУ по вражеским НПЗ

Как сообщал УНИАН, уже в этом месяце в нескольких регионах РФ были атаки со стороны Украины. В частности в Брянской области под ракетной атакой мог оказаться химический завод имени 50-летия СССР, который производит взрывчатые вещества.

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что если бы удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам на территории России не были бы существенными, то враг бы еще больше атаковал украинские города. Он также напомнил, что удары по российскому аэродрому "Энгельс" были эффективным, он уже не задействовался во время последней атаки по территории Украины из самолетов стратегической авиации РФ. Там была поражена нефтебаза, которая обеспечивает этот аэродром авиационным топливом.

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