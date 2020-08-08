Турция предложила отстроить уничтоженный взрывом порт Бейрута

Тем временем Ливан может использовать для хранения своих грузов турецкий портом Мерсин.

Власти Турции готовы помочь с восстановлением порта в Бейруте, разрушенного мощным взрывом 4 августа, а пока его не отстроят, Ливан может использовать порт Мерсин.

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Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление вице-президента Турции Фуата Октая.

"Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания", - сообщил он.

Мерсин принадлежит Турции, он находится в Средиземном море. Вице-президент предложил воспользоваться складами порта для хранения грузов, которые небольшими партиями потом можно будет доставлять в Ливан.

Октай добавил, что турецкие больницы и медицинские самолеты также помогают в сложившейся ситуации. Политик отметил, что Турция находится рядом и не оставит Ливан в одиночестве.

Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого погибли более сотни человек, число зарегистрированных пострадавших достигло 5 тысяч. Десятки людей пропали без вести.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

Сила взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 3,5. Его ощутили, в частности, на Кипре (более 200 километров от Бейрута).

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