Новый фейк Кремля: пропагандисты РФ нашли "украинский след" во взрыве в Бейруте

При этом россияне не подтверждают тезисы фактами и не говорят, откуда взяли информацию, лишь пишут об «открытых источниках».

Российские пропагандисты намекают, что два украинских корабля, которые могли оказаться в эпицентре взрыва в ливанском Бейруте, перевозили взрывоопасные вещества и стали причиной трагедии.

Новая ложь россиян размещена на сайте Царьград, который принадлежит российскому миллиардеру Константину Малофееву.

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«Во взрыве в порту Бейрута может быть «украинское происхождение». Есть информация, что рядом с эпицентром взрыва было пришвартовано судно, которое прибыло в Ливан из Украины», – пишут пропагандисты, намекая, что корабль направлялся из Мариуполя, «который находится в непосредственной близости от зоны конфликта на Донбассе».

При этом россияне не подтверждают тезисы фактами (а именно – что суда перевозили взрывоопасные вещества) и не говорят, откуда взяли информацию, лишь пишут об «открытых источниках».

Как писал вчера вечером УНИАН, возле берегов ливанской столицы на момент взрыва действительно могли находиться два украинских корабля. О чем писал международный аналитик Самир Мадани. Сначала мужчина предположил, что суда перевозили фейерверки, но впоследствии удалил твит и извинился. По его словам, корабли, предположительно, перевозили зерно и сами могли пострадать от взрыва.

Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте вечером 4 августа прогремел мощный взрыв. По данным некоторых местных СМИ, взрывов было два, а не один. Первый якобы прогремел в порту, а второй неподалеку от резиденции премьер-министра страны.

Начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил УНИАН, что среди сотрудников Посольства Украины в Ливанской Республике и членов их семей пострадавших нет. Информация о возможных погибших или пострадавших в результате взрыва граждан Украины в наши дипломатические учреждения пока не поступала.

УНИАН собрал все подробности взрыва в Бейруте. Смотрите онлайн-трансляцию на нашем сайте.

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