Два корабля из Украины могли пострадать от взрыва в Бейруте – аналитик
Неподалеку от места взрыва в Бейруте находились корабли из Украины, перевозившие зерно.
Об этом в Twitter заявил сооснователь Tanker Trackers Самир Мадани.
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Аналитик заявил, что от удара, согласно данным MarineTraffic, пострадало пять судов, находившихся недалеко от эпицентра. Среди указанных кораблей были и два из Мариуполя (Украина).
Сначала Мадани предположил, что украинские суда перевозили в качестве груза фейерверки, что могло послужить причиной взрыва. Однако впоследствии мужчина извинился и написал, что ошибся. Танкеры перевозили не взрывоопасны вещества, а всего лишь зерно.
«Я удалил два своих верхние твиты, которые открыли эту ветку (сообщений - УНИАН), потому что эти суда не имели к этому (событию - УНИАН) никакого отношения. Как сказано, они стали жертвами этих взрывов», - отметил Мадани, уточнив, что суда, вероятно, взорвались и лишь усилили взрывную волну.
Как сообщал УНИАН, в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв в портовом районе города, есть много раненых и разрушения. Согласно последним данным, погибли не менее 30 человек и более три тысячи граждан пострадали. Среди погибших - известный ливанский политик.
По словам главы службы безопасности Ливана генерала Аббаса Ибрагима, причиной взрыва в порту ливанского Бейрута могли стать взрывчатые вещества, хранившиеся там. Пока нет информации, что среди пострадавших могли быть граждане Украины.
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