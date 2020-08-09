Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 220 человек
20:39, 09 августа 2020Мир
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Еще более 100 человек числятся без вести пропавшими.
Иллюстрация REUTERS
Число погибших в результате мощного взрыва в Бейруте увеличилось до 220 человек.
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Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд, передает UJ CityNews.
По данным губернатора, еще 110 человек числятся пропавшими без вести.
- Как сообщал УНИАН, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По данным правительства, взорвалось 2750 тонн селитры (нитрата аммония), которая хранилась на складе около 6 лет без соблюдения необходимых мер безопасности.
- В результате взрыва разрушено сам порт, а также значительную часть города. Власти Ливана объявила столицу зоной бедствия.
- После взрыва в Бейруте президент Владимир Зеленский поручил проверить состояние обращение в Украине с взрывоопасными материалами.
- Украинское правительство, в свою очередь, утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану для преодоления последствий взрыва.
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