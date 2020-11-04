Для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

Голосование уже завершилось во всех штатах / фото REUTERS

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, как и его соперник от демократов Джо Байден уверенны в своей победе на этих выборах.

Соответствующие сообщения они опубликовали в своих Twitter-аккаунтах.

«Сегодня вечером я сделаю заявление. Большая победа!» - написал Трамп.

Однако Байден также выразил уверенность в своей победе.

«Мы рады тому месту, которое занимаем. Мы считаем, что идем по пути к победе на этих выборах», - написал Байден.

Также он напомнил, что не ему и не Трампу объявлять победителя на этих выборах, отметив, что это должны делать избиратели.

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает демократа Джо Байдена во всех шести ключевых штатах. По данным Reuters, по состоянию на 8:20 по киевскому времени у Трампа 212 голосов, а у Байдена - 209.

Напомним, что для победы кандидат должен набрать 270 голосов выборщиков.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

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Автор: Денис Прядко