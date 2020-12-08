Трамп обвинял Джорджию в фальсификации выборов, не признавая своего поражения.

Штат Джорджия подтвердил победу кандидата в президенты США Джо Байдена после третьего подсчета бюллетеней.

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление госсекретаря штата Брэда Реффенспергера.

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В течение последних нескольких недель действующий глава страны Дональд Трамп обвинял Джорджию в фальсификации выборов, не признавая своего поражения.

В то же время даже после последнего подтверждения Трамп требовал от тамошних участков дополнительной проверки подписей, что невозможно с процедурной точки зрения, отмечают журналисты.

"Сегодня важный день для прозрачности выборов в Джорджии и во всей стране. Теперь жители штата могут двигаться вперед, зная, что их голоса были подсчитаны точно, справедливо и надежно", – цитирует телеканал заявление государственного секретаря Джорджии.

Штат Джорджия утвердил победу Байдена на президентских выборах США после повторного подсчета в связи с обнаруженными 2600 "утерянными" бюллетенями. Тогда он набрал 12 670 голосов. Но после иска штаба Трампа голоса снова пришлось подсчитывать.

На днях Байден одержал победу в еще одном ключевом штате – Калифорнии, укрепив свое положение на президентских выборах.

Выборы в США 2020: Что известно

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

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Автор: Яна Ставская