Штат Джорджия подтвердил победу кандидата в президенты США Джо Байдена после третьего подсчета бюллетеней.
Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление госсекретаря штата Брэда Реффенспергера.
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В течение последних нескольких недель действующий глава страны Дональд Трамп обвинял Джорджию в фальсификации выборов, не признавая своего поражения.
В то же время даже после последнего подтверждения Трамп требовал от тамошних участков дополнительной проверки подписей, что невозможно с процедурной точки зрения, отмечают журналисты.
"Сегодня важный день для прозрачности выборов в Джорджии и во всей стране. Теперь жители штата могут двигаться вперед, зная, что их голоса были подсчитаны точно, справедливо и надежно", – цитирует телеканал заявление государственного секретаря Джорджии.
Штат Джорджия утвердил победу Байдена на президентских выборах США после повторного подсчета в связи с обнаруженными 2600 "утерянными" бюллетенями. Тогда он набрал 12 670 голосов. Но после иска штаба Трампа голоса снова пришлось подсчитывать.
На днях Байден одержал победу в еще одном ключевом штате – Калифорнии, укрепив свое положение на президентских выборах.
Выборы в США 2020: Что известно
- Выборы президента США состоялись 3 ноября.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
- 14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.
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