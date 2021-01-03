Обжалование 11 сенаторов на победу Джо Байдена не повлияет.

11 республиканцев в Сенате объявили, что проголосуют за обжалование результатов голосования коллегии избирателей во время заседания Конгресса для официального утверждения голосов.

Об этом сообщает The Hill.

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Среди них сенаторы из Техаса, Оклахомы, Монтаны, Индианы, Алабамы и др. Они объяснили, что будут голосовать против, пока не проведут 10-дневный аудит.

"Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию для проведения 10-дневной проверки результатов выборов в спорных штатах. После завершения отдельные штаты будут оценивать выводы комиссии и при необходимости могут созвать специальную законодательную сессию для подтверждения изменений в своем голосовании", – говорится в совместном заявлении.

Десятки попыток команды юристов Трампа оспорить результаты в ключевых штатах были отклонены судами, а наблюдатели неоднократно опровергали утверждения якобы о фальсификации результатов голосования.

Журналисты отмечают, что обжалование 11 сенаторов на победу Джо Байдена не повлияет. Издание предполагает, что эта инициатива не наберет большинства голосов, поскольку демократы контролируют Палату представителей, а несколько республиканцев уже заявили, что не поддержат идею обжалования.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

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Автор: Яна Ставская