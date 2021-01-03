11 республиканцев в Сенате объявили, что проголосуют за обжалование результатов голосования коллегии избирателей во время заседания Конгресса для официального утверждения голосов.
Об этом сообщает The Hill.
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Среди них сенаторы из Техаса, Оклахомы, Монтаны, Индианы, Алабамы и др. Они объяснили, что будут голосовать против, пока не проведут 10-дневный аудит.
"Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию для проведения 10-дневной проверки результатов выборов в спорных штатах. После завершения отдельные штаты будут оценивать выводы комиссии и при необходимости могут созвать специальную законодательную сессию для подтверждения изменений в своем голосовании", – говорится в совместном заявлении.
Десятки попыток команды юристов Трампа оспорить результаты в ключевых штатах были отклонены судами, а наблюдатели неоднократно опровергали утверждения якобы о фальсификации результатов голосования.
Журналисты отмечают, что обжалование 11 сенаторов на победу Джо Байдена не повлияет. Издание предполагает, что эта инициатива не наберет большинства голосов, поскольку демократы контролируют Палату представителей, а несколько республиканцев уже заявили, что не поддержат идею обжалования.
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- 3 ноября в США состоялись президентские выборы.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.
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