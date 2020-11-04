Согласно подсчетам 95% голосов, Байден набирает 49,4% голосов, у его соперника от республиканцев Дональда Трампа - 49,1% голосов избирателей.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опередил своего соперника от республиканцев Дональда Трампа в Висконсине – одном из ключевых штатов, который дает 10 голосов.

Об этом сообщает Politico.

Согласно подсчетам 95% голосов, Байден набирает 49,4% голосов, у его соперника от республиканцев Дональда Трампа - 49,1% голосов избирателей. Ранее сообщалось о небольшом преимуществе действующего президента.

Висконсин входит в список ключевых штатов, где сложно спрогнозировать победу одного из кандидатов.

Напомним, на данный момент Трамп побеждает в 23 штатах, Байден - в 18.

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Как выбирают президента США

Президентские выборы в США проводятся в два этапа. На первом этапе жители страны в результате всенародного голосования голосуют за выборщиков, которые на втором этапе избирают президента страны. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Граждане заранее знают, кого поддерживает каждый избиратель.

В каждом штате разное количество выборщиков. Например, в большом штате Калифорния их 55, а в маленьких штатах их по 7. Поэтому для кандидатов в президенты очень важно, чтобы их поддерживали в крупных штатах.

Через 41 день после всенародного голосования избиратели заполняют бюллетени, выбирая президента и вице-президента. В начале января после подсчета голосов выборщиков будет известно имя нового президента.

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Автор: Денис Прядко