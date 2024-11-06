Выборы президента США: NYT оценивает вероятность победы Трампа в 88%

Сейчас авторитетные СМИ оценивают шансы на победу республиканского кандидата в 88%.

Президентские выборы в США вышли на финишную прямую. Все штаты, кроме Аляски и Гавайев, закрыли свои избирательные участки. Однако результаты гонки могут объявить в течение нескольких дней.

Как сообщает New York Times, на выборах президента США кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп сейчас получает 214 голосов выборщиков, кандидат от Демократической партии Камала Харрис - 179.

NYT оценивает шансы на победу республиканца Дональда Трампа в 88%. В частности, сейчас Трамп побеждает в Индиане, Кентукки, Западной Вирджинии, Миссисипи, Алабаме, Оклагоме, Теннесси, Флориде, Южной Каролине, Арканзасе, Айове, Миссури, Техасе, Канзасе, Монтане, Юте, Аризоне,

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Харрис одерживает победу в штатах Вермонт, Мэриленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавэр, Мичиган, Нью-Джерси, Мэнни, Колорадо, Висконсин, Небраска и Вашингтон.

Выборы в США - что нужно знать

Американцы выбирают президента через Коллегию выборщиков. Каждый штат имеет определенное количество голосов, в зависимости от численности населения. Большинство штатов (кроме штатов Мэн и Небраска) отдают все свои голоса выборщиков тому кандидату, который победил в штате на всенародном голосовании. Чтобы победить, кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества 538 голосов Коллегии выборщиков.

Наиболее ожесточенной была борьба кандидатов за голоса в семи крупных штатах: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

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