Украина уверена, что ни один из кандидатов не хочет позволить Путину выиграть эту войну, и что военная поддержка будет продолжаться.

Украина не боится возможной победы Дональда Трампа на выборах в США, поскольку убеждена, что ни один американский лидер не будет способствовать победе России в войне. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera.

"Мы не боимся. После почти трех лет войны как мы можем бояться? Конечно, для нас политика США имеет огромное значение, они наш главный союзник. И мы прекрасно знаем, что американское общество на нашей стороне", - заявил Ермак.

Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США провел теплые беседы с нынешним президентом Джо Байденом, а также с кандидатом в президенты Камалой Харрис. При этом, подчеркнул Ермак, беседа с Трампом тоже прошла "очень хорошо".

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"Я был там, я не рассказываю подробности, это было за закрытыми дверями, но я могу сказать, что мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из кандидатов не хочет позволить Путину выиграть эту войну и что военная поддержка будет продолжаться", - подчеркнул глава Офиса президента.

Он добавил, что даже Дональд Трамп говорит о необходимости справедливого мира, и Республиканская партия, хоть ее позиция и отличается от Демократической, все равно занет, что Россия напала на Украину, и что Украина не может получить поражение.

"Я не думаю, что любой американский лидер намерен способствовать победе автократии, такой как Россия", - подытожил он.

Выборы в США и Украина

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может перейти к "Плану Б", если политика США по военной помощи изменится после ноябрьских выборов. Он отметил, что Штаты являются главным союзником нашей страны в войне против РФ.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что экс-президент Дональд Трамп не станет помогать Украине в случае его победы на выборах. По ее словам, если бы Дональд Трамп стал президентом, "Владимир Путин сидел бы в Киеве".

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