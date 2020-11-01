Судя по первым результатам, в стране пройдет второй тур выборов.

На президентских выборах в Молдове, по предварительным данным, побеждает действующий глава государства Игорь Додон.

Как сообщает point.md, об этом свидетельствуют данные обработки 50% бюллетеней. Додон набирает 36% голосов, его основной конкурент - экс-премьер Майя Санду - 30%. Таким образом, они выходят во второй тур выборов.

Далее голоса распределились так:

Ренато Усатый - 16%;

Виолетта Иванов - 8%;

Андрей Нэстасе - 3%;

Октавиан Цыку - 1%;

Тудор Делиу - 1%;

Дорин Киртоакэ - 1%

Отметим, в 2016 году Додон заявлял, что оккупированный Крым принадлежит России. Во время своего президентства он неоднократно посещал Москву для встреч с Владимиром Путиным.

Президентские выборы в Молдове: что известно

Порог явки в первом туре выборов составляет 33,3%. Победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели состоится второй тур.

За порядком в день выборов следят 6 тысяч полицейских. Движение по стране разрешено только транспорту вместимостью не более восьми человек.

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Автор: Юрий Годован