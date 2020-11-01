На президентских выборах в Молдове, по предварительным данным, побеждает действующий глава государства Игорь Додон.
Как сообщает point.md, об этом свидетельствуют данные обработки 50% бюллетеней. Додон набирает 36% голосов, его основной конкурент - экс-премьер Майя Санду - 30%. Таким образом, они выходят во второй тур выборов.
Далее голоса распределились так:
- Ренато Усатый - 16%;
- Виолетта Иванов - 8%;
- Андрей Нэстасе - 3%;
- Октавиан Цыку - 1%;
- Тудор Делиу - 1%;
- Дорин Киртоакэ - 1%
Отметим, в 2016 году Додон заявлял, что оккупированный Крым принадлежит России. Во время своего президентства он неоднократно посещал Москву для встреч с Владимиром Путиным.
Президентские выборы в Молдове: что известно
Порог явки в первом туре выборов составляет 33,3%. Победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели состоится второй тур.
За порядком в день выборов следят 6 тысяч полицейских. Движение по стране разрешено только транспорту вместимостью не более восьми человек.
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