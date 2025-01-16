По его словам, они открыто выступали против этого.

Соединенные штаты Америки, Венгрия, Словакия и Германия выступали против вступления Украины в Североатлантический Альясу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время заявлений для СМИ с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Украинский лидер также отметил, что эта информация уже не является тайной:

"США, Венгрия, Словакия и Германия - они были искренни, они не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор. И мне кажется, что здесь нет секретов, что это четыре страны, которые по разным своим причинам пока не видели Украину в НАТО":

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