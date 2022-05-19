Это связано с предстоящим расширанием НАТО.

Россия с учетом движения соседней для нее Финляндии в НАТО будет вынуждена существенно усиливать границу, проводя перегруппировку войск.

Такой прогноз озвучил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун, пишет "Сегодня".

"Если они не будут это делать, тогда непонятно, для чего нужно было поднимать риторику о возможности ракетных ударов со стороны Харькова в сторону Москвы. Со стороны Финляндии это расстояние гораздо ближе. Даже не со стороны Финляндии - со стороны Таллинна в Москву ближе, чем из Харькова в Москву. Поэтому это была риторика. Скажите правду: вы не хотите, чтобы Украина была самостоятельной. И на этом все закрыть - ни одного НАТО вы на самом деле не боитесь", - говорит он.

По словам генерала, россиянам следует бояться Финляндию, поскольку она имеет достаточно боеспособную армию.

"Не такая большая, но все знают, чем закончилось желание Сталина захватить Финляндию. Ничем она не закончилась - наоборот, получили "по зубам". В данных условиях, учитывая, что США и Великобритания подписали кратковременный договор на возможную защиту Финляндии и Швеции от России во время процедуры вступления в НАТО, я думаю, что процедура закончится к осени", - отметил Ягун.

В связи с этим, прогнозирует он, осенью у РФ возникнет огромная проблема.

"Фактически она будет полностью отрезана от какой-либо оперативной возможности. Между Кронштадтом и Калининградом они будут ходить по центру финского залива, грубо говоря. Поэтому это для них огромная проблема - будет интересно наблюдать, как они на нее будут реагировать", - пояснил он.

Расширение НАТО: что известно

Как писал УНИАН, 15 мая стало известно, что Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО.

Россия и Турция осудили такое решение. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО вызывает обеспокоенность у Кремля. Также в РФ открыто угрожали обеим странам военным вторжением, если они решатся на вступление в НАТО.

16 мая президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что ответ страны на вступление в НАТО Швеции и Финляндии будет зависеть от расширения инфраструктуры этого военно-политического блока.

Президент Турции (страна является членом НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган неожиданно заявил, что Турция не может поддержать расширение НАТО, потому что Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".

Позиция Турции уже вызвала недоумение среди стран-партнеров НАТО. В частности, в Госдепе США уже заявили, что "работают над прояснением позиции Турции относительно потенциального вступления в НАТО Швеции и Финляндии".

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО.