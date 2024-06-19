'Война затягивается': в NYT раскрыли, какое оружие КНДР тайно передала России

Журналисты отметили, что все эти поставки являются тайными, ведь торговля с КНДР запрещена.

Диктатор России Владимир Путин начал двухдневный визит в Северную Корею, чтобы встретиться с одним из главных поставщиков оружия для его войны против Украины.

Как пишет The New York Times, война затягивается, поэтому Россия остро нуждается в обычных вооружений, включая артиллерийские снаряды, которые могла бы поставлять Северная Корея.

Что известно о предыдущих поставках оружия?

США впервые обвинили Северную Корею в продаже артиллерийских снарядов России еще в сентябре 2022 года, через семь месяцев после начала войны. Тогда Северная Корея отрицала обвинения.

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В августе прошлого года, Белый дом предупредил, что Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ведут переговоры об оружии. В сентябре Ким посетил Путина. Буквально через несколько недель официальные лица США заявили, что Северная Корея отправила в Россию более 1000 контейнеров оружия для использования в войне против Украины. По словам официальных лиц, до марта Северная Корея отправила в Россию около 7000 контейнеров с оружием.

Как заявлял министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, если контейнеры были наполнены 152-миллиметровыми артиллерийскими снарядами, они смогут перевозить до трех миллионов единиц. Или, если их наполнить 122-миллиметровыми снарядами, они могли бы вместить более полумиллиона единиц. По его словам, в них также могла быть смесь обоих видов оружия. Министр заявил, что КНДР могла отправить РФ 10 000 контейнеров оружия.

В январе Белый дом заявил, что Россия начала запускать баллистические ракеты, произведенные в Северной Корее. Эксперты по контролю за вооружениями заявили, что обломки баллистической ракеты малой дальности Hwasong-11A были найдены после последствий российских авиаударов по украинским городам в течение нескольких месяцев, в частности в Харькове в феврале. Северная Корея также может поставлять противотанковые ракеты и переносные ракеты "земля-воздух", а также винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды, сообщили журналистам южнокорейские военные чиновники в ноябре.

И Москва, и Пхеньян отрицают торговлю оружием, которое запрещено санкциями ООН, введенными против Северной Кореи.

Насколько важно это оружие?

Война в Украине - это война на истощение, когда Россия и Украина пытаются превзойти друг друга, ежедневно выпуская тысячи артиллерийских снарядов и ракет. Это означает, что все боеприпасы, которые дает Северная Корея, помогают России поддерживать превосходство над Украиной.

Ракеты серии Hwasong-11A, в частности, имеют высокую точность и их трудно сбить, говорят эксперты.

Но по крайней мере некоторые из других видов оружия считаются старыми или несколько неэффективными. Осенью прошлого года главный военный чиновник США в то время, генерал Марк Милли, сказал, что сомневается, что эти поставки будут "решающими".

"Будет ли большая разница? Я скептически к этому отношусь", - сказал он незадолго до того, как покинуть пост председателя Объединенного комитета начальников штабов.

Путин в КНДР - последние новости

Напомним, ночью Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Визит запланирован на два дня, страны должны подписать договор о стратегическом партнерстве.

Накануне визита Путин опубликовал статью, в которой поблагодарил КНДР за поддержку России в войне, а также заявил, что они готовы к "тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

По мнению аналитиков, визит Путина может иметь последствия далеко за пределами поля боя в Украине. Это значительный шаг к партнерству, основанному на общей враждебности к Западу и его союзникам. По мнению преподавателя политики в Оксфордском университете Эдварда Гауэлла, встреча двух диктаторов расширяет их возможности и углубляет глобальные линии разломов.

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