Инцидент попал на прямую трансляцию, которую проводили СМИ Северной Кореи.

Во время визита в КНДР кремлевских министров выгнали из зала. Дело в том, что россияне ворвались в помещение раньше, чем северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как сообщает The Moscow Times, кадры инцидента попали на прямую трансляцию, которую проводили СМИ Северной Кореи. Россиян выгнал корейский чиновник.

Первым в зал вошел министр иностранных дел Сергей Лавров. Он охал от усталости, садясь за стол, после чего сетовал, что чем-то испачкался. Рядом с Лавровым сели за стол первый вице-премьер Денис Мантуров и вице-премьер Виталий Савельев. На кадрах трансляции также заметны вице-премьер РФ Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Выйдите в холл", - приказал россиянам чиновник КНДР за кадром.

"А зачем мы сюда зашли? Вы бы сразу предупредили", - ответил кто-то из правительственной делегации.

"Сначала войдет наш руководитель", - ответил кореец.

На этих словах трансляция прерывается, после чего идут кадры пустого зала заседаний, где чуть позже начинаются российско-корейские переговоры в расширенном составе во главе с Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Путин в КНДР - последние новости

Напомним, ночью Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Визит запланирован на два дня, страны должны подписать договор о стратегическом партнерстве.

Накануне визита Путин опубликовал статью, в которой поблагодарил КНДР за поддержку России в войне, а также заявил, что они готовы к "тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

По мнению аналитиков, визит Путина может иметь последствия далеко за пределами поля боя в Украине. Это значительный шаг к партнерству, основанному на общей враждебности к Западу и его союзникам. По мнению преподавателя политики в Оксфордском университете Эдварда Гауэлла, встреча двух диктаторов расширяет их возможности и углубляет глобальные линии разломов.

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