Он снова напомнил, что поддержка Украины - это не благотворительность.

Китай, Северная Корея и Иран поддерживат войну РФ против Украины, они хотят, чтобы Соединенные Штаты Америки и НАТО потерпели поражение.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Эстонии. "Если они добьются успеха в Украине, это сделает нас более уязвимыми, а мир - более опасным. Поэтому наша поддержка Украины - это не благотворительность. Она отвечает нашим собственным интересам безопасности", - сказал он.

Столтенберг отметил, что все хотят прекращения войны, однако российская оккупация Украины и капитуляция перед Путиным не даст безопасность и мир. Также он ожидает, что на саммите НАТО европейские союзники и Канада предложат большую финансовую и военную поддержку Украины.

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"И что лидеры согласятся, что НАТО возьмет на себя ведущую роль в координации помощи в области безопасности и обучения для Украины. Все это уменьшит нагрузку на Соединенные Штаты", - добавил генсек.

Столтенберг уходит с должности

Как известно, в октябре истекает срок контракта действующего генерального секретаря НАТО. Он вступил в должнсть еще в октябре 2014 года.

Сегодня Столтенберг заявил, что страны-члены Альянса могут согласовать на эту должность нидерландского премьера Марка Рютте.

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