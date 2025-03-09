Европа может использовать российские замороженные активы не только для помощи Киеву, но и как рычаг давления на Москву.

Владимир Путин находится в худшем положении, чем думает президент США Дональд Трамп. Европа может помочь украинскому лидеру Владимиру Зеленскому заставить Россию прекратить войну.

Бывший посол Великобритании в Вашингтоне и бывший советник по национальной безопасности Ким Дарроч и первый посланник Великобритании по вопросам изменения климата с 2006 по 2012 год Джон Эштон в своей статье для The Telegraph пишут, что, объявив о разработке собственного мирного плана по Украине, Европа начала определять свою роль в этой войне. Теперь она должна пойти дальше, предоставив Зеленскому выход из дилеммы, в которую его поставила перепалка в Овальном кабинете.

На данный момент нет никаких свидетельств, что Путин отказался от своей цели - полного контроля над Украиной. Однако в обмен на иллюзию защиты от Путина Трамп угрожает нарушить экономический суверенитет Украины, и если Зеленский выступит против обоих, то рискует потерять все.

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Цель Трампа - добиться прекращения огня любой ценой. Это был бы несправедливый мир, который не может длиться долго. Путин перегруппируется и снова нападет. При этом Трамп хочет получить доступ к полезным ископаемым Украины. По его мнению, присутствие американского бизнеса само по себе будет сдерживать российскую агрессию.

В таких условиях Зеленскому срочно нужна новая карта для игры. Ссоюзники в Европе могут дать такую карту. Европейские банки располагают почти 300 миллиардами долларов замороженных российских активов. Они уже предоставляют Украине кредиты, обеспеченные процентами от этих активов, но до сих пор не мобилизовали сам капитал. Теперь настало время сделать это.

Угроза конфискации активов, если Путин нарушит перемирие, не лучгшая идея. Зеленскому нужны деньги сегодня, а не завтра. Сильная оборона - самый мощный сдерживающий фактор. Конфискация активов. с учетом требуемого результата, была бы не самым эффективным вариантом использованием средств. Это была бы ненужная сдача моральных позиций, чем Путин и воспользуется. Зеленскому все равно понадобится оружие США. Пока Трамп остается на стороне Путина, то он может заблокировать покупку оружия на конфискованные деньги.

Было бы разумнее предоставить Украине активы в кредит под обязательство, что после установления прочного мира Украина вернет их России, как Британия вернула кредиты США после Второй мировой войны. Эти средства нужно использовать для обеспечения устойчивых поставок оружия и материальных средств, повышения способности Украины к самовооружению и поддержки экономического восстановления.

Таким образом, Зеленский мог бы противостоять потере поддержки со стороны США. Риск военного краха снизится, и он сможет заключить с Трампом более выгодную сделку. Ему все равно придется пойти на уступки в мирном процессе, но в этом случае на Путина также будут давить с целью заставить его пойти на уступки. При этом возможность возвращения замороженных активов могут стать дополнительным стимулом.

Доходы от замороженных активов РФ для Украины

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада заморозили около 300 миллиардов долларов российских резервов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что этих средств не хватит для покрытия всех нанесенных Москвой убытков. Из-за этого Украина предлагает ввести специальные налоги и пошлины для российского экспорта, часть из которых пойдет на восстановление.

По словам премьер-министра Порльшги Дональда Туска, на Западе до сих пор нет единства в вопросе ареста активов РФ, потому что некоторые страны опасаются последствий.

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