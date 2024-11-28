Россияне могут дать гибридный ответ на решение Штатов насчет применения украинцами дальнобойных ракет, полагает эксперт.

После того, как США разрешили Украине бить по российской территории своим ракетным вооружением, риск ядерной атаки со стороны РФ, который был маловероятным, не возрос.

Такой информацией поделилось агентство Reuters, ссылаясь на сведения источников, знакомых с данными американской разведки за последние семь месяцев. "Оценки были последовательны: ATACMS (ракеты дальностью 306 км, - Ред.) не изменят ядерные расчеты России", - заявил один из помощников члена Конгресса Штатов.

По сведениям агентства, Россия может попробовать усилить давление на Запад из-за его поддержки Украины путем расширения кампании саботажа против европейских объектов.

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Директор по евразийским, российским и восточноевропейским исследованиям Джорджтаунского университета Анджела Стент заявила, что гибридный ответ со стороны РФ вызывает беспокойство:

"Вероятность эскалации никогда не отсутствовала. Теперь беспокойство возросло".

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В ноябре СМИ писали, что администрация американского президента Джо Байдена наконец-то разрешила украинцам наносить удары ракетами ATACMS по российской территории.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что есть изменения насчет "наставлений" по использованию этих ракет. По его словам, теперь наши воины могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, в том числе на Курщине.

В РФ уже жаловались, что украинцы били по ее территории западным вооружением. После таких инцидентов главарь страны-агрессора Владимир Путин изменил ядерную доктрину - в обновленном документе снижен порог, при котором Россия будет рассматривать возможность нанесения ядерного удара по территории другого государства. Примечательно, что и до ударов по России Путин угрожал странам Запада ядерным оружием.

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