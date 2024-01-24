Грант Шаппс призвал западных коллег действовать.

Судьба Украины в значительной степени зависит от действий западных союзников, и 2024 год может стать определяющим в этом, считает министр обороны Великобритании Грант Шаппс. Свое мнение по данному поводу он высказал в колонке в издании Politico с заголовком "Судьба Украины - в руках Запада".

Шаппс констатировал, что Россия увеличивает расходы на войну и не беспокоится о том, сколько еще своих военных положит на фронте, но допустить победу Путина нельзя.

"Путин считает, что Запад можно "вымотать". Он верит, что у нас не хватит стратегического терпения. А мы должны доказать, что он ошибается... В этот выдающийся "год демократии" судьба Украины - в руках Запада. И мы не можем их подвести", - написал он.

По словам Шаппса, Великобритания продолжает оказывать помощь Украине с расчетом на длительную перспективу, и в Контактной группе по обороне Украины он посылает коллегам сигнал, что они также должны действовать:

"Мы должны удержать импульс. И для этого нужно больше дипломатической, экономической и военной поддержки. Невозможно допустить победу Путина. Это не только придаст ему уверенности и поставит под угрозу наших партнеров в Восточной Европе, но и пошлет сигнал Китаю... Не может быть никаких колебаний. Никаких попыток "маневрировать посередине" и выжидания, куда подует ветер".

Война в Украине - тревожное заявление Пентагона

Напомним, в Пентагоне полагают, что есть реальная угроза поражения Украины в развязанной Россией войне, если Киеву прекратят поставлять оружие. Такое тревожное заявление во время брифинга сделал генерал-майор, представитель Минобороны Штатов Пэт Райдер, отвечая на вопрос, "проиграют ли они (украинцы), если не получат больше оружия":

"Тот факт, что Россия продолжает демонстрировать намерение воевать против Украины, оккупировать Украину и уничтожить Украину как страну, подчеркивает то, что это серьезная угроза безопасности, которая никуда не исчезнет".

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