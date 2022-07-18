Правительство Германии настаивает на переходе на возобновляемые источники энергии.

Война России в Украине может ускорить переход Германии к "зеленой" энергетике, несмотря на решение Берлина повторно подключить угольные электростанции, чтобы компенсировать сокращение поставок ископаемого топлива из России.

Об этом говорится в результатах исследования, сообщает Reuters.

Правительство Германии настаивает на переходе на возобновляемые источники энергии, стремясь к тому, чтобы к 2030 году возобновляемые источники энергии обеспечивали 80% производства электроэнергии в стране.

Исследование, проведенное кредитной страховой компанией Allianz Trade, показало, что цели Германии в области зеленой энергетики, вероятно, приведут к увеличению доли возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии в среднесрочной перспективе, даже сверх того, что потребуется для достижения климатических целей к 2035 году.

Исследование показало, что увеличение производства электроэнергии на угле, которое правительство Германии одобрило ранее в этом месяце, не приведет к увеличению выбросов CO2 в Европейском Союзе, поскольку производство будет ограничено системой торговли квотами на выбросы ЕС.

В исследовании говорится, что маловероятно, что уголь станет долгосрочной заменой российскому газу из-за высоких цен на выбросы в ЕС.

"(Электроэнергетика на угле) будет вытеснена с рынка", — сказал автор исследования Маркус Циммер.

Он также сказал, что процедуры планирования и утверждения возобновляемых источников энергии должны быть упрощены и ускорены для достижения целей правительства Германии.

По оценкам исследования, для расширения использования возобновляемых источников энергии в Германии потребуются ежегодные инвестиции в размере около 28 миллиардов евро до 2035 года, а для достижения целей отрасли потребуется около 440 000 рабочих в период с 2022 по 2035 год.

Напомним, согласно данным опроса, 47% опрошенных немцев высказали сомнение по поводу санкций и считают, что они вредят больше Германии, чем стране-агрессору.

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