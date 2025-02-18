Польский лидер сказал, что ожидает как минимум прекращения боевых действий в Украине.

Президент Польши Анджей Дуда встретился со спецпосланником Дональда Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлоггом. Стороны обсудили войну РФ против Украины, а также будущие шаги международной поддержки.

По итогам встречи Анджей Дуда выступил на пресс-конференции. Польский лидер заявил, что ожидает как минимум прекращения боевых действий в Украине.

"По моему личному мнению, Америка очень сильно вступила в игру, когда речь идет о прекращении войны в Украине. Как следствие, я ожидаю, что действительно будет, по крайней мере, прекращение боевых действий", – сказал Дуда.

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Он также отметил, что Келлогг в ближайшее время посетит Киев.

Визит Келлогга в Украину

19 февраля 2025 года спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлогг должен посетить Украину. Об этом сам он сказал журналистам.

По словам Келлогга, это будет не первый его визит в Украину. Он должен провести здесь три дня. Окончательная программа визита пока не раскрывалась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что предложил спецпредставителю США по вопросам Украины Киту Келлоггу поехать с ним на фронт, чтобы он сам увидел, что там происходит:

"Американской стороне надо очень много деталей, больше знаний того, что происходит, понять реалии не под чьим-то влиянием, а самим увидеть это... Я сказал Келлоггу, что я вернусь от наших арабских друзей и поеду с ним на фронт, если он будет готов", – заявил Зеленский.

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