Отмечается, что оборонные расходы Эстонии существенно выросли в 2023 году.

Развязанная Россией война против Украины диктует новые правила ведения боевых действий, а, следовательно, и новые тренды в обороне, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в эфире местного телевидения.

"Украинский опыт показал, что примерно 60% дронов-камикадзе не достигают поставленных целей. В этом году был также проведен тендер на закупку средств борьбы с дронами. Вообще война в Украине диктует новые правила ведения войны, а, следовательно, и новые тренды в обороне, на которые Эстония вынуждена быстро реагировать", - заявил он.

По его словам, оборонные расходы Эстонии существенно выросли в 2023 году, а 2024-й обещает еще один существенный скачок:

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"Насчет дронов у нас есть концепция. Мы изучаем, какие дроны нам больше подходят, потому что их два вида - для разведки и ударные. Если же говорить о дронах-камикадзе, то тендеры у нас уже заключены".

Также Певкур отметил, что отдельной статьей расходов страны останется и в следующем году военная помощь Украине.

Военная помощь Украине - актуальное

Как писал УНИАН, в Белом доме подтвердили ранее распространенную в СМИ информацию из Пентагона, что следующий пакет военной помощи Украине будет последним до тех пор, пока Конгресс не одобрит новую программу.

Так, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби подтвердил подлинность письма в Конгресс от контролера Министерства обороны Майка МакКорда, который сообщил о полном исчерпании финансирования для Украины - остался один пакет.

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