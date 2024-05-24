Москва бросила для наступления на Харьковскую область два армейских корпуса из состава так называемого Ленинградского военного округа, отметил Киричевский.

Ракеты, снаряды и бомбы, которыми российские оккупационные войска обстреливают Харьковщину, могли бы падать на страны Балтии. И на Западе этого не понимают, считает военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что Москва бросила для наступления на Харьковскую область два армейских корпуса из состава так называемого Ленинградского военного округа. По его словам, они "должны были бы угрожать странам Балтии".

"То есть Кремль встрял в традиционную историю, по дороге на Нарву или на Таллинн "за три дня", такой у них был план на этот год, они застряли под Волчанском. То есть страны Европы до сих пор не озабочены тем, что происходит в Украине в то время, когда бомбы, снаряды, ракеты, которые сейчас летят на Волчанск и Харьков, с высокой вероятностью могли бы падать на страны Балтии. Пока мы не напомним об этом западным партнерам, очевидно, что они сами это не поймут", – говорит Киричевский.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские оккупационные войска полностью завязли в уличных боях в Волчанске на Харьковщине. По его словам, враг понес очень большие потери в личном составе штурмовых подразделений.

Тем временем в Крынках, которые находятся на левом берегу Херсонской области, украинские морские пехотинцы продолжают выполнять задачи по назначению. Ситуация там контролируемая, говорит начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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