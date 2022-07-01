Президент России может удержать власть, если отступит насчет Украины, поделился мнением глава британского правительства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин может завершить войну в Украине и не потерять власть.

Российский лидер может удержать власть, если отступит в отношении украинского государства, публикует мнение Джонсона Independent.

"У Владимира Путина все еще есть способ выйти из войны в Украине, не потеряв власть в Москве", - предположил британский чиновник.

Напомним, полномасштабная война России с Украиной началась рано утром 24 февраля. Российские власти даже не объявили войну украинскому государству, а назвали свои действия "спецоперацией".

На нашей земле уже уничтожено более 30 тысяч оккупантов. Владимир Путин утверждал, что войска РФ "достигают своих целей".

Борис Джонсон предупреждал, что российский лидер попытается расширить конфликт.

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