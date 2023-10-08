Эскалация ситуации в Израиле может взвинтить цены на сырую нефть.

Спираль насилия на Ближнем Востоке ставит перед президентом США Джо Байденом пять основных вопросов, поскольку на юге Израиля и в секторе Газы нависла угроза более масштабного и смертоносного конфликта.

Издание Newsweek пишет, що США "безоговорочно осудили это ужасающее нападение на Израиль, совершенное террористами ХАМАС из сектора Газа". Байден добавил, что Вашингтон "предложит все соответствующие средства поддержки" Израилю после "ужасных и продолжающихся атак".

США разморазили средства Ирана

Эскалация произошла вскоре после того, как администрация Байдена согласилась разрешить перевод 6 миллиардов долларов замороженных иранских средств из Южной Кореи в Катар в рамках сделки по обмену заключенными для освобождения нескольких американцев, задержанных в Иране.

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В субботу несколько республиканцев сослались на эту сделку, вновь критикуя администрацию Байдена в разгар обострения насилия.

"Эти атаки ХАМАС - позор, и Израиль имеет полное право защищать себя с помощью непреодолимой силы", - заявил бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп. "К сожалению, доллары американских налогоплательщиков помогли профинансировать эти атаки".

"Вот что происходит, когда Байден демонстрирует слабость на мировой арене, кланяется муллам в Иране с выкупом в 6 миллирдов долларов, а лидеры Республиканской партии сигнализируют об отступлении Америки как лидера свободного мира", - заявил Майк Пенс, бывший вице-президент Трампа, а ныне кандидат на президентских выборах в следующем году.

"Мы наблюдаем кульминацию абсолютно безответственной политики Байдена в отношении Израиля", - добавила представитель Колорадо Лорен Буберт. "Он просто передал 6 миллиардов долларов Ирану. Теперь мы видим результаты".

"Иран помогает финансировать эту войну против Израиля, а политика Джо Байдена, который легко идет на поводу у Ирана, способствует пополнению его казны", - заявил губернатор Флориды и кандидат в президенты Рон ДеСантис.

Белый дом ясно дал понять, что на эти средства будет наложен целый ряд ограничений. Тегеран сможет использовать их только для "покупки продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, которые не будут иметь двойного военного назначения", - заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

Однако Министерство иностранных дел Ирана ответило на эти ограничения, заявив, что "компетентные органы" в Тегеране определят, как будут использованы эти средства.

Пресс-секретарь Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что "ни один цент из этих средств не был потрачен, а когда он будет потрачен, то может быть потрачен только на продовольствие и медикаменты для иранского народа".

"Эти средства не имеют абсолютно никакого отношения к сегодняшним ужасным терактам, и сейчас не время распространять дезинформацию", - добавила она.

"Все деньги, хранящиеся на счетах с ограниченным доступом в Дохе в рамках договоренности об освобождении 5 американцев в сентябре, остаются в Дохе. Ни один пенни не был потрачен", - также заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Саудовская Аравия и Авраамские соглашения

Эскалация насилия также, вероятно, поставила под угрозу прогресс, которого Байден пытался добиться в переговорах с Эр-Риядом по укреплению Авраамских соглашений, заключенных три года назад.

В сентябре 2020 года США возглавили переговоры, в результате которых представители Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна подписали Авраамские соглашения в Вашингтоне. Позднее к ним присоединилось Марокко, а Судан также подписал декларацию, но не двустороннее соглашение с Израилем.

В соответствии с этими соглашениями Абу-Даби и Манама стали третьим и четвертым арабскими государствами, признавшими Израиль, а целью соглашений была нормализация дипломатических отношений.

В нем подчеркивалась "важность поддержания и укрепления мира на Ближнем Востоке и во всем мире на основе взаимопонимания и сосуществования".

Однако администрация Байдена прилагает усилия к тому, чтобы привлечь Саудовскую Аравию к участию в Абрахамском соглашении, что стало бы значительной внешнеполитической победой администрации. Однако в течение нескольких недель, предшествовавших субботней эскалации, в одной из саудовских газет появились сообщения о том, что Эр-Рияд заморозил переговоры о нормализации отношений, хотя США и Израиль это отрицали. Однако в середине сентября газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон обсуждает с Саудовской Аравией договор о взаимной обороне.

"Это значительно замедлит, а то и вовсе уничтожит сделку по Саудовским Авраамским соглашениям", - заявила The New York Times Мара Рудман, бывший дипломат по Ближнему Востоку при администрации Обамы.

"Она наносит удар в сердцевину ключевых элементов для вступления Саудовской Аравии, путь вперед для палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа", - сказала она.

Что касается Израиля, то у представителей всего политического спектра будет "нулевой аппетит" помогать палестинцам, "несмотря на то, что это может реально укрепить, а не ослабить безопасность Израиля".

Байден заявил, что он поручил своей команде поддерживать "постоянный контакт" с региональными лидерами, включая Саудовскую Аравию.

Министерство иностранных дел Эр-Рияда заявило, что оно "внимательно следит за развитием беспрецедентной ситуации" и что правительство страны призывает "немедленно прекратить эскалацию между сторонами".

Раскол среди демократов

Эскалация может привести к еще большему расколу среди демократов, несмотря на то, что Байден пообещал, что "поддержка безопасности Израиля со стороны его администрации является твердой и непоколебимой".

В последние годы левые демократы все чаще отказываются от поддержки Израиля. В середине июля представитель Вашингтона Прамила Джаяпал назвала Израиль "расистским государством" в преддверии визита президента Израиля Исаака Херцога для выступления в Конгрессе, хотя позже извинилась.

"Я хочу, чтобы вы знали, что мы боремся за то, чтобы дать понять, что Израиль - расистское государство, что палестинский народ заслуживает самоопределения и автономии", - сказала тогда Джаяпал. "Что мечта о двухгосударственном решении ускользает от нас. Что это даже не кажется возможным".

В ответном письме, подписанном несколькими депутатами-демократами, включая лидера меньшинства Палаты представителей Хакима Джеффриса, другие демократы заявили, что "Америку и Израиль связывают уникальные особые отношения, основанные на наших общих демократических ценностях и стратегических интересах".

"Как лидеры демократов Палаты представителей, мы решительно поддерживаем право Израиля на существование в качестве родины для еврейского народа", - отмечается в письме.

Сегодня не так тихо

В условиях продолжающейся эскалации и увеличения числа погибших администрация Байдена, вероятно, сожалеет о своих высказываниях, сделанных всего неделю назад.

"Сегодня в ближневосточном регионе спокойнее, чем за последние два десятилетия", - заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан на фестивале The Atlantic, хотя затем добавил: "Я подчеркиваю "пока", потому что все это может измениться".

Салливан переговорил с советником по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, и США по-прежнему "находятся в тесном контакте с нашими израильскими партнерами", заявила пресс-секретарь Белого дома Эдриенн Уотсон.

Будущие цены на газ

По сообщениям, эскалация в Израиле может также спровоцировать скачок цен на сырую нефть.

"Мы можем увидеть резкий скачок цен на сырую нефть при открытии рынков в понедельник", - заявил CNBC Вандана Хари, исполнительный директор компании Vanda Insights.

По словам Хари, Израиль и Палестина находятся "на пороге важного нефтедобывающего и экспортирующего региона", хотя конфликт не оказывает прямого воздействия на крупные нефтедобывающие страны.

"Влияние на цены на нефть будет ограниченным, если только мы не увидим, что "война" между двумя сторонами быстро перерастет в региональную войну, в которую будут напрямую вовлечены США, Иран и другие стороны", - заявил изданию Иман Насери, управляющий директор по Ближнему Востоку энергетической консалтинговой компании Facts Global Energy.

Война в Израиле - что говорят экономические аналитики

По мнению экспертов, растущий геополитический риск может привести к покупкам таких активов, как золото и доллар, и потенциально повысить спрос на казначейские облигации США, которые агрессивно распродаются.

Главный экономист Wealth Management Брайан Якобсен заявил, что добыча иранской нефти растет, но все может изменится, ведь многое зависит от реакции Саудовской Аравии на войну в Израиле.

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