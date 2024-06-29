Американская разведка утверждает, что Владимир Путин попросил у Саудовской Аравии разрешения вооружить йеменских хуситов крылатыми ракетами.

В США обеспокоены тем, что вторжение Израиля в Ливан может активизировать союзников Ирана и укрепить военное сотрудничество Тегерана с Россией. В итоге Москва будет втянута в противостояние на Ближнем Востоке.

Издание Middle East Eye пишет, что Россия рассматривает возможность усиления поддержки так называемой "оси сопротивления" Ирана. Владимир Путин намерен предоставить хуситам противокорабельные ракеты.

"Если Израиль нападет на Ливан, это, скорее всего, приведет к дальнейшему углублению военных отношений Ирана с Россией, чтобы помочь "Хезболле" защититься", - заявил Уильям Ашер, бывший старший аналитик ЦРУ по Ближнему Востоку. "Возможно, Россия уже думает о том, как помочь хуситам".

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Саудовская Аравия наложил вето на передачу оружия

Предоставление оружия хуситам, однако, потенциально более чувствительно, чем прямая помощь "Хезболле", поскольку Россия старается привлечь на свою сторону богатые нефтью страны Персидского залива.

По данным американской разведки, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман вмешался, чтобы помешать Путину поставить ракеты хуситам. По данным американской разведки, переговоры состоялись после декабрьского визита Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, когда стороны договорились "снять напряженность" в регионе.

Любая попытка России предоставить оружие одному из членов так называемой иранской оси сопротивления, сражающемуся против США и их союзников, стала бы поворотной.

Крылатые ракеты в "списке покупок" хуситов

Фабиан Хинц, эксперт по баллистическим и крылатым ракетам из Международного института стратегических исследований, говорит, что спрос и предложение хуситов и России совпадают.

Боевики обычно полагаются на беспилотники и баллистические ракеты для нападения на корабли. В их арсенале крылатых ракет есть модели иранского производства. По словам Хинца, наиболее известные из них ракеты "Кудс" и "Аль-Мандеб-2".

Крылатые ракеты, как правило, медленнее баллистических, но летят низко над землей, из-за чего их труднее обнаружить, и они точнее, поскольку ими можно управлять весь полет. Они хорошо подходят для атаки конкретных целей, таких как корабли.

По словам Хинца, Россия может поставить сверхзвуковую противокорабельную ракету Х-31, которая запускается с воздуха, но может быть переоборудована для запуска с земли и широко экспортируется, в том числе в Венесуэлу и Йемен.

Москва прыгает от радости

Хуситы атакуют коммерческие суда в Красном море с ноября, заявив о солидарности с палестинцами в Газе. Во время Рамадана атаки стихли, но участились после обострения между Израилем и "Хезболлой".

"Существует связь между войной России против Украины и Красным морем", - сказал генерал Фрэнк Маккензи, отставной командующий Центральным командованием США. "Путин считает США ответственными за украинские атаки на российские суда в Черном море. Не исключено, что он может рассматривать действия в Красном море как расплату".

Россия рассматривает расширение войны на Ближнем Востоке как возможность навязать США отказ от поддержки Украины, но Кремль сдерживают дипломатические связи с Персидским заливом и сосредоточенность на боевых действиях в Европе. Россия полагается на богатые нефтью страны Персидского залива, чтобы показать, что она не изолирована на мировой арене.

"У русских очень хорошие отношения с саудовцами в рамках ОПЕК+", - сказал Патрик Терос, бывший посол США в Катаре. "С точки зрения России, это позволит американцам втянуться в войну с прокси Ирана. Москва будет прыгать от радости, но они не хотят изолировать Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии – УНИАН)".

Однако нынешние и бывшие американские чиновники говорят, что если Израиль начнет наступление на "Хезболлу", это может подтолкнуть Россию к поиску путей, которые заставят США заплатить больше. США дали понять, что поддержат израильское наступление на "Хезболлу" в ближайшие недели. Атака Израиля на "Хезболлу" может навредить Ирану и позициям "оси сопротивления" в Сирии.

Привлечение России

Как и другие ближневосточные союзники США, Израиль и Россия поддерживают отношения, несмотря на войну в Украине. Однако углубляющиеся военные связи России с Ираном стали причиной обострения отношений.

"Если Израиль атакует "Хезболлу", он совершит большую ошибку, но если США поддержат его, то в дело вступит Россия", - сказал Терос. "Русские могли бы тайно снабжать хуситов через иранцев или предоставлять больше разведывательной информации. Я думаю, что некоторые россияне могут появиться в Йемене, чтобы помочь хуситам".

Израиль может вторгнуться в Ливан - последние новости

На фоне войны в Секторе Газа обостряется ситуация на границе Израиля с Ливаном. В той стране действует поддерживаемое Ираном исламистское движение Хезболла.

Как сообщали журналисты CBS News, в США обеспокоены, что там может открыться новый фронт, что увеличит потребности Израиля в оружии.

Представительство Ирана в ООН заявило, что если Израиль осуществит атаку на Ливан, то "начнется война на уничтожение".

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