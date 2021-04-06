По словам пресс-секретаря президента РФ, «говорить о том, какие действия будут предприняты в том или ином случае, неуместно».

В Кремле заявили, что безопасность «россиян» на востоке Украины является приоритетом для президента России Владимира Путина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В частности, отвечая на вопрос о том, какие действия предпримет РФ для защиты «своих граждан» на востоке Украины, Песков сказал: «Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос. Однозначно безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента Путина лично».

При этом он заявил, что говорить о том, какие действия будут предприняты в том или ином случае, неуместно.

Он отметил, что ситуация очень напряженная и любые высказывания, «которые потом могут использоваться для создания неправильной картины, они могут только способствовать увеличению этой напряженности, я не хотел бы этого делать».

В то же время пресс-секретарь президента РФ заявил: «Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые непосредственно стоят рядом с линией разграничения, которые собственно чаще всего и являются причиной вот этих провокаций».

При этом Песков указал журналистам: «Все вы знаете, что президент Путин провел телефонный разговор с госпожой Меркель и господином Макроном, он весьма детально обозначил наши озабоченности и объяснил, почему ситуация тревожная. До других столиц также доводилась наша озабоченность, и ситуация, действительно, оставляет желать лучшего».

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Россия стягивает войска к украинской границе: что известно

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тысячи военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не исключили попытки продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины. По данным разведчиков, Россия наращивает военное присутствие у украинских границ и завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которого - побуждение Украины на военный ответ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию о введении более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Роман Цимбалюк