Сложная судебная битва в Киеве проливает свет на американцев, которые участвуют в войне на Донбассе, а также на попытки ФБР следить за ними.

В среду суд в Украине отклонил запрос об экстрадиции американца, который был членом одного из добровольческих отрядов. Это стало ударом для правоохранителей в США, которые пытаются остановить граждан своей страны, которые едут получать боевой опыт на украинской территории.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что имя американца, дело которого рассматривали в Киеве, - Крейг Лэнг. Он родом из Северной Каролины и служил в Вооруженных силах США. Дома его обвиняют в двойном убийстве, совершенном во Флориде. Однако, его дело обращает внимание на риски для американцев, воюющих на стороне националистических групп в Украине и других горячих точках мира.

"Мы не хотим, чтобы они служили в американской армии так же, как и того, чтобы они учились воевать и убивать. У нас достаточно насилия в собственном дворе", - сказала директор "Глобального проекта против ненависти и экстремизма" Хайди Бейрич.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Донбасс под оккупацией превратился в экономическую дыруВласти США дали понять, что собираются сосредоточиться на украинских добровольческих отрядах как на одном из глобальных узлов для правых экстремистов. Эта проблема получила приоритет в этом году после того, как правые группы продемонстрировали свой потенциал к применению насилия во время штурма Капитолия.

Но в Украине на ситуацию смотрят по-другому. Там националистические группы воюют на стороне сил правительства в войне против российских войск, жертвами которой стали более 13 тысяч человек. Любое предположение, что эти группы - экстремистские, рискует сыграть на пользу пропаганды России, которая пытается выставить войну в Украине как "сопротивление русскоязычного населения против неофашистского правительства" в Киеве. На самом же деле правые партии не получили большой поддержки на украинских выборах.

Апелляционный суд в Киеве согласился с адвокатами Лэнга, что несмотря на обвинения в убийстве, его преследуют в США за его военную службу в Украине на основании "Акта о нейтралитете". Это редко применяемый закон против участия в боях за рубежом. Суд постановил, что американец может просить о политическом убежище.

"Нельзя дискриминировать группу людей из-за расы, религии, политических и идеологических взглядов", - сказал адвокат Лэнга Дмитрий Моргун.

Он добавил, что завершение процесса по экстрадиции не обязательно означает, что американский закон не тронет его клиента. Лэнга все равно могут депортировать в США, если он не получит убежище. 30-летний американец, который дал интервью New York Times в офисе своего адвоката в Киеве, сказал, что не имеет правых радикальных взглядов. Он рассказал, что его выгнали из Сухопутных войск США за то, что он самовольно покинул расположение воинской части. После того он работал на различных временных должностях прежде чем решил поехать в Украину, чтобы помочь стране-союзнику.

Читайте такжеУкраинский воин получил пулевое ранение на ДонбассеНесмотря на то, что Лэнга уволили из американской армии за нарушение, его без лишних вопросов приняли в украинских "Правый сектор", когда он приехал в Украину в 2015 году. По словам американца, когда он сошел с поезда на станции недалеко от зоны боевых действий, "кто-то дал мне автомат" прямо на месте. На следующее утро он уже был на фронте.

В прокуратуре района Канзас в США утверждают, что, воюя на стороне "Правого сектора" в Украине, Лэнг был наставником Джаррета Смита. Смит тоже служил в Сухопутных войсках США и позже был осужден по делу, связанному с изготовлением взрывчатки. Федеральные прокуроры в Канзасе сказали, что он распространял информацию о бомбах и инструкции по изготовлению напалма в домашних условиях через Telegram. Также Смит обсуждал планы убить политика из Демократической партии и взорвать офис одного из СМИ в США. В обвинении не упоминается название издания. Но телеканал CNN сообщал, что мишенью был именно он.

Федеральные прокуроры во Флориде утверждают, что, вернувшись в США в 2018 году, Лэнг и его друг из Висконсина Алекс Звифелхофер, который тоже воевал в Украине, ограбили и убили супружескую пару. Похищенные деньги они хотели потратить на поездку в Южную Америку, надеясь присоединиться к правой военизированной группе, которая борется против правительства Венесуэлы.

Читайте такжеAtlantic Council: Россия идет в наступление в войне против Украины, чего она хочет?Звифелхофера арестовали. А Лэнг вернулся в Украину. В 2019 году их обоих обвинили в убийстве и нарушении "Акта о нейтралитете" из-за их планов в отношении Венесуэлы. Лэнг в интервью сказал, что ни в чем не виноват. Звифелхофер тоже настаивает на своей невиновности.

Эксперты по преступлениям на основе ненависти давно бьют тревогу, указывая на то, что правые радикалы проходят военную подготовку за рубежом. Подсчеты количества американцев, воевавших на стороне Украины, называют разные цифры. В Soufan Center говорят, что таких было только 20 бойцов. Волонтеры говорят, что на Донбассе побывало более 100 американцев. Многие из них остались в Украине. У Лэнга есть украинская невеста и ребенок.

New York Times пишет, что судебные процессы в Украине проливают свет на другую до сих пор неизвестную активность правоохранительных органов США, которая связана с Украиной. Адвокаты Лэнга представили показания американских ветеранов, участвовавших в боях в Украине. Они говорят, что по возвращении домой их допрашивали в ФБР.

"Я расстроен ощущением, что вдруг, как и многие другие, стал врагом правительства. А все из-за того, что просто хотел помочь союзнику", - сказал один американский ветеран, чье имя было скрыто адвокатами.

Читайте такжеAtlantic Council: В глобальной гибридной войне России все дороги ведут в УкраинуОни также говорят об обысках, аннулировании паспортов и запросах, которые ФБР отправило в Австрию с просьбой помочь допросить американского ветерана. Во время интервью Лэнг возразил, что исповедует правые взгляды. Но, по его словам, в США его все равно могут преследовать именно за такие взгляды.

"Я не нацист", - сказал он.

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Перевод: Лесь Дымань