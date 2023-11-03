Израиль обладает гораздо более мощной военной силой, однако "Хезболла" может привлечь около 20 тысяч штатных бойцов, десятки тысяч резервистов, а также огромный арсенал мощного оружия.

Растет обеспокоенность по поводу риска того, что поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла" в Ливане объявит тотальную войну Израилю, поскольку такой конфликт будет на порядок масштабнее и смертоноснее, чем война Израиля против Хамаса в секторе Газа. Об этом идет речь в аналитической статье Sky News.

Отмечается, что до этого времени конфликт "Хезболлы" и Израиля хоть и вызывал тревогу, однако был далек от уровня полномасштабной войны. Однако недавний резкий рост боевых действий, в том числе первое использование взрывного дрона-смертника, вполне может изменить эти расчеты.

"Последние действия "Хезболлы" привели к росту напряженности на северной границе Израиля до самого высокого уровня за последние почти четыре недели беспорядков, что уже знаменует собой самый серьезный кризис между двумя сторонами со времен ливанской войны 2006 года", отмечает Sky News.

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Сейчас внимание сосредоточено на сегодняшней речи Хасана Насраллы, лидера "Хезболлы", которая стане его первым публичным высказыванием с момента начала войны Израиля с ХАМАС.

Аналитики отмечают, что Израиль обладает, безусловно, мощной военной силой.

Однако "Хезболла" может привлечь около 20 000 штатных боевиков, десятки тысяч резервистов, а также огромный арсенал мощного оружия – гораздо более мощного, чем все, что есть у Хамаса. Сюда входят ракеты и ракеты с дальностью действия до 430 миль, а также ракеты с высокоточным наведением - гораздо более точные и смертоносные, чем ракеты, запускаемые Хамасом.

Кроме того, "Хезболла" имеет огромные запасы боеприпасов меньшей дальности, а также вооруженных дронов.

"Это означает, что любая война между Израилем и Хезболлой может оказаться гораздо более кровавой и опасной, чем конфликт между Израилем и ХАМАС", - подытоживают аналитики.

"Хезболла" и Израиль

После нападения ХАМАС на Израиль группировка "Хезболла" активизировала свои нападения на северное пограничье страны.

В то же время Израиль пригрозил масштабным ударом по Ирану, если Хезболла откроет северный фронт.

В разведке США утверждали, что Иран и его союзники стараются избежать открытого конфликта с Израилем, так как прямые контратаки Израиля против Ирана могут иметь для него разрушительные последствия.

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