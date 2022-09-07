В СНБО заявляют о высокой вероятности терактов или других преступлений под руководством российских спецслужб с использованием западного вооружения якобы "предоставленного Украине".

Россия может пойти на провокацию в Европе с целью подрыва доверия к Украине.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что враг готовит провокации в рамках дезинформационной кампании по продаже западного вооружения на черном рынке.

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"Несмотря на военные успехи защитников Украины и подготовку проведения следующей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии, враг может пойти на провокацию в Европе. С целью подрыва доверия к Украины в глазах западных партнеров из Европы, высокая вероятность совершения террористических актов или других преступлений под руководством российских спецслужб, с использованием западного вооружения якобы "предоставленного Украине", - говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что, в случае успеха подобных провокаций российская сторона планирует обвинить Украину и использует международные площадки для попытки его публичной дискредитации.

"Все вооружения, которые предоставляют нам партнеры, находится под постоянным наблюдением, а фейки о кражах или "продажа" — это дезинформационная кампания Кремля", - заявили в Центре.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине "входит в критическую фазу" и предупредил о тяжелой зиме для членов военного альянса. Столтенберг отметил, что зимой вероятны отключения электроэнергии, сбои и, возможно, "даже гражданские беспорядки".

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