По его мнению, "потолок" взаимодействия с Альянсом - статус партнера расширенных возможностей.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украину вряд ли примут в Североатлантический альянс.

Такое мнение он выразил на своем YouTube-канале.

Несмотря на это, наша страна получит лучшие технологии, в том числе от стран-членов НАТО, считает эксперт.

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"Смотрите, НАТО нужна страна, которая будет воевать с Россией. Это Украина. Мы реально воюем с ней. И нашими руками они сегодня опередляют будущее России, ее геополитический статус, ее военную мощь и все остальное", - объяснил Жданов.

По его словам, "потолок" взаимодействия Украины с Альянсом - статус партнера расширенных возможностей.

"Украина - это будет цербер по сдерживанию российской милитарной машины. А если мы станем членом НАТО, все вернется на круги своя. Опять НАТО будет противостоять РФ. А так НАТО будет постоянно тыкать России и говорить: "Подождите, почему вы нам угрожаете, если рядом есть Украина, которую вы не способны победить. Поэтому идите и думайте, как вам жить с Украиной, а до нас вы никогда не дотянетесь. Вот в чем главная фишка. Пятую статью устава НАТО не следует применять, если мы - ассоциированный партнер с расширенными возможностями", - отметил эксперт.

Также Жданов считает, что после войны следует ждать увеличения украинской армии до 400-450 тысяч человек, либо создания еще одной армии в резерве

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса могут годами поддерживать Украину в борьбе против военной агрессии России.

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