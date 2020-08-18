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"Ситуация напоминает 2014 год": в Conflict Intelligence прокомментировали военную технику РФ возле Беларуси

08:34, 18 августа 2020
Мир
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На границе с Беларусью заметили военную технику РФ / скриншот

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" сотрудник расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, комментируя протесты в Беларуси против Александра Лукашенко.

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"Эта ситуация напоминает 2014 год, когда были видео российских колонн, которые двигались к границам Украины. Их публиковали пользователи социальных сетей, россияне, а сейчас это делают россияне и белорусы, находящиеся на территории России и которым это очень сильно не нравится. Эти видео появляются в реальном времени на аккаунтах людей, которые действительно живут в тех местах. Например, жители Санкт-Петербурга, которые видели, как оттуда выезжает ОМОН ", - сказал Михайлов.

Эксперт отметил, что расследователи работают по той же схеме, как и в 2014 году в Украине.

"Сейчас мы видим видео с техникой ОМОНа, Росгвардии и внутренних войск, движущихся в сторону Беларуси. Это полицейская техника, и основная цель возможного ее введения на территорию Беларуси - это поддержка режима Лукашенко против протестующих. Белорусский режим и его союзники в Москве заняты внутренними проблемами Беларуси ", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появились видео, как россияне перебрасывают автозаки и бойцов Росгвардии к границе с Беларусью .

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Автор: Андрей Василюк

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