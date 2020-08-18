"Ситуация напоминает 2014 год": в Conflict Intelligence прокомментировали военную технику РФ возле Беларуси
В России зафиксировали многочисленные колонны полицейской техники, которые движутся в сторону границы с Беларусью.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" сотрудник расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, комментируя протесты в Беларуси против Александра Лукашенко.
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"Эта ситуация напоминает 2014 год, когда были видео российских колонн, которые двигались к границам Украины. Их публиковали пользователи социальных сетей, россияне, а сейчас это делают россияне и белорусы, находящиеся на территории России и которым это очень сильно не нравится. Эти видео появляются в реальном времени на аккаунтах людей, которые действительно живут в тех местах. Например, жители Санкт-Петербурга, которые видели, как оттуда выезжает ОМОН ", - сказал Михайлов.
Эксперт отметил, что расследователи работают по той же схеме, как и в 2014 году в Украине.
"Сейчас мы видим видео с техникой ОМОНа, Росгвардии и внутренних войск, движущихся в сторону Беларуси. Это полицейская техника, и основная цель возможного ее введения на территорию Беларуси - это поддержка режима Лукашенко против протестующих. Белорусский режим и его союзники в Москве заняты внутренними проблемами Беларуси ", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, ранее в сети появились видео, как россияне перебрасывают автозаки и бойцов Росгвардии к границе с Беларусью .
Что происходит в Беларуси: хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
- В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- 14 августа задержанных начали отпускать.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси провели забастовки.
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