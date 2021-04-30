Отмена карантинных ограничений в стране запланирована в четыре этапа.

Президент Франции Эммануэль Макрон начинает с 3 мая постепенно отменять карантин в стране и намерен полностью снять все ограничения к концу июня, при условии, что это позволит эпидемиологическая ситуация.

Читайте такжеВо Франции третий раз ввели локдаунПлан возвращения Франции к нормальной жизни президент представил в интервью региональной прессе, сообщает Le Figaro. В частности, выход страны из карантина будет осуществляться в четыре этапа: 3 и 19 мая, затем 9 и 30 июня.

3 мая будут сняты ограничения на перемещение граждан. Больше не нужно будет получать однодневные разрешения на передвижение. В другой регион можно будет ездить свободно. Очное обучение старшеклассников и студентов возобновится с соблюдением санитарных норм.

19 мая начало комендантского часа будет перенесено с 19:00 на 21:00. Возобновят работу магазины, музеи, театры и кинотеатры, а также террасы кафе, но с ограничениями на одновременное количество посетителей за столиками. Людям снова можно будет заниматься спортом на улице и в помещениях.

9 июня комендантский час сократят на два часа. Он будет начинаться в 23:00. В кафе и ресторанах, за столиками в помещениях смогут находиться до шести человек. Вакцинированных или людей с отрицательными ПЦР-тестами будут пускать на стадионы, ярмарки и фестивали. Для этого потребуется специальный документ. С этого дня во Францию могут начать пускать иностранных туристов, однако их прием будет ограничен наличием «санитарного паспорта»: вакцинации и иммунитета, передает kommersant.

30 июня во Франции комендантский час планируют полностью отменить. Развлекательные и другие заведения смогут функционировать без ограничений. Требование иметь иммунные сертификаты останется в силе. Однако на вопрос журналистов, выйдет ли Франция в 2021 году из санитарного кризиса, вызванного COVID-19, президент честно ответил: «Не знаю».

Между тем, на юго-западе Франции, в регионе Новая Аквитания выявили случай заражения индийским штаммом коронавируса COVID-19. Заразившийся мужчина недавно вернулся из Индии. Это первый зафиксированный случай новой мутации вируса в стране.

«Заразившийся снова сдавал тест, так как ему снова нужно было ехать за границу. Именно тогда, оборудование, предназначенное для поиска штаммов, идентифицировало, что это был индийский вариант»,— сказал журналистам глава Минздрава региона Бенуа Эллебуд.

Также еще один возможный случай заражения индийским штаммом выявлен в Бордо. Заразившийся также недавно вернулся из Индии. Сейчас в местной лаборатории проводятся необходимые анализы. Результаты будут известны в ближайшие дни.

Коронавирус во Франции

Франция занимает четвертое место в мире по числу случаев заражения COVID-19 — более 5,6 млн. Умерли в стране почти 105 тыс. заразившихся. С 3 мая в стране начнется смягчение ограничений, введенных ранее для борьбы с вирусом.

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Автор: Ирина Погорелая