Там заявили, что эти росссийские деятели культуры навсегда останутся частью европейского искусства, нравится это кому-то, или нет.

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александр Шелленберг заявил, что Россия навсегда останется важной частью Европы, несмотря на противоположные мнения, которые высказываются в некоторых кругах европейского сообщества. Ранее там также отказались поддерживать оружием Киев.

Дипломат отметил, что ошибочно считать будто Россия может окончательно исчезнуть из общественной жизни европейцев, в частности, из культурного пространства. По его мнению, это обманчивое впечатление, пишет Reuters.

"Думать, что России больше не будет и мы можем разъединиться во всех сферах, - это заблуждение", - сказал Шелленберг.

В этом контексте он упомянул вклад российских деятелей культуры Достоевского и Чайковского, который навсегда останется с Европой, а также перечислил другие "преимущества" РФ.

"Она и дальше будет оставаться нашим самым большим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире", - сказал Шелленберг.

Также отдельно австрийский министр прокомментировал свое отношение к антироссийским санкциям, отметив, что ЕС должен сосредоточиться на ужесточении текущих ограничений. Он считает, что со временем уже действующие пакеты санкций против РФ покажут более эффективное действие.

Австрия призвала не "жечь" мосты с Россией

Напомним, что заявление о неотъемлемости России в роли страны, что своей культурой и политикой значительно влияю на ЕС - это уже не первый подобный дипломатический тезис со стороны МИД Австрии.

Недавно в интервью немецкому изданию Der Standard глава МИД Австрии говорил, что не надо окончательно "рубить мосты" с Россией. Также дипломат заявил, что считает неправильным блокировать въезд в Европу для всех россиян.

По йогу мнению, нет ничего плохого в том, чтобы иметь разное видение относительно российско-украинской войны.

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