Отмечается, что во Вьетнаме Москва рассматривается как противовес Пекину и Вашингтону.

Несмотря на критику США по поводу вторжения Кремля в Украину, Вьетнам приветствовал Путина с официальным визитом, подчеркнув свои многолетние отношения с Россией, пишет журнал Time.

"Визит демонстрирует, что Вьетнам активно реализует свою внешнюю политику в духе независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности", - говорится в заявлении на веб-сайте правительства Вьетнама.

Вьетнам и Россия связаны десятилетиями с Советским Союзом. Ханой отвергает критику Запада в адрес Путина, который в последний раз посещал Вьетнам в 2017 году, когда там проходил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

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Посольство США в Ханое в своем заявлении заявило, что "ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои злодеяния".

Ожидается, что Путин примет участие в церемонии возложения венков к мавзолею Хо Ши Мина и встретится с официальными лицами, в том числе с главой Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, Чином и президентом То Ламом.

"Страна уже давно полагается на Россию в вопросах вооружения, включая самолеты и подводные лодки. Однако после вторжения России в Украину в феврале 2022 года Вьетнам воздержался от закупок российского оружия из-за опасений по поводу западных санкций", - говорится в публикации.

Указівается, что хотя Россия и не является крупным торговым партнером вїетнама, Москва рассматривается как противовес Пекину и Вашингтону.

"США рассматриваются Ханоем как идеологический "противник", в то время как претензии Китая на воды у побережья Вьетнама угрожают его суверенитету, сказал эксперт по Азии из Азиатско-Тихоокеанского центра исследований безопасности Александр Вувинг", - пишет издание.

Хотя принимать Путина у себя "рискованно" для вьетнамских чиновников, сказал Вувинг, "им придется пойти на риск и остаться верными России".

Вместе с тем напоминается, что Вьетнам занял нейтральную позицию в отношении войны против Украины, призывая к дипломатии для разрешения конфликта.

Напомним, ранее Bloomberg писал, что Путин посетит Северную Корею и Вьетнам, поскольку война в Украине "замерла". Сообщалось, что визит во Вьетнам состоится 19-20 июня.

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