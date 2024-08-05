Авиабаза Аль-Асад, расположенная в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака, оказалась под ракетным ударом.
Reuters, ссылаясь на собственные источники в органах безопасности, сообщает о запуске двух ракет "Катюша" по авиабазе, на которой дислоцируются силы Соединенных Штатов Америки и других стран.
По данным журналистов, ракеты упали на территории военного объекта, однако пока неизвестно о разрушениях или жертвах.
Обострение на Ближнем Востоке
Как известно, Иран и "Хезболла" обвинили Израиль в убийстве военного командира Фуада Шукри и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Они пообещали отомстить за эти смерти, поэтому сейчас мир ожидает новую атаку по Израилю.
В Соединенных Штатах Америки сообщили, что нападение может произойти в течение 24 часов, писали западные СМИ. В то же время экс-президент США Дональд Трамп сказал, что ему известно о планах осуществить нападение уже этой ночью.