Сейчас о последствиях атаки не сообщается.

Авиабаза Аль-Асад, расположенная в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака, оказалась под ракетным ударом.

Reuters, ссылаясь на собственные источники в органах безопасности, сообщает о запуске двух ракет "Катюша" по авиабазе, на которой дислоцируются силы Соединенных Штатов Америки и других стран.

По данным журналистов, ракеты упали на территории военного объекта, однако пока неизвестно о разрушениях или жертвах.

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Обострение на Ближнем Востоке

Как известно, Иран и "Хезболла" обвинили Израиль в убийстве военного командира Фуада Шукри и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Они пообещали отомстить за эти смерти, поэтому сейчас мир ожидает новую атаку по Израилю.

В Соединенных Штатах Америки сообщили, что нападение может произойти в течение 24 часов, писали западные СМИ. В то же время экс-президент США Дональд Трамп сказал, что ему известно о планах осуществить нападение уже этой ночью.

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