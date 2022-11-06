В них примут участие почти 2 тысячи военнослужащих, а также 300 единиц техники.

В Польше начались военные учения стран Вышеградской четверки под названием Puma-22.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram, учения продлятся до 9 ноября.

"В них примут участие почти 2 тысячи военнослужащих из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США, а также 300 единиц техники", - сказано в сообщении.

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Целью учений является повышение оперативной совместимости войск, а также проверка умения планировать, организовывать и проводить тактические операции по взаимодействию с союзниками.

Как известно, в Вышеградскую четверку входят Чехия, Венгрия, Польша и Словакия.

Международные военные учения на фоне войны в Украине

Пока в Украине продолжается героическая борьба с российской ордой, военные со всего мира оттачивают навыки боя. В частности, на днях на юге Азербайджанской Республики вблизи границ Ирана начались учения воинских частей сил специального назначения.

Также в Литве начинаются крупнейшие для страны международные военные учения НАТО "Железный волк-2022". Две недели на полигоне в Швянченском районе будут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, Соединенных Штатов, а также Австралии. Всего в слаживании примут участие 3,5 тысячи военных и 700 единиц боевой техники: танков, БМП, бронетранспортеров, арт-установок. Боевую группу передовых сил НАТО возглавит Германия.

Между тем в Беларуси снова продлена проверка боевой готовности подразделений Вооруженных сил: Лукашенко продолжает играть в продолжение "военных учений".

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