Ще двоє утримуваних Росією українських моряків назвали себе військовополоненими - Полозов

Двоє українських військових моряків із захопленого 25 листопада Росією буксира "Яни Капу" Юрій Будзило і Андрій Шевченко заявили, що є військовополоненими.

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Про це повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

"У ході слідчих дій Юрій Будзило заявив слідчому під протокол, що є військовополоненим. Від дачі інших свідчень відмовився", - написав Полозов.

Він також повідомив, що до початку слідчих дій адвокату Азаматову була надана можливість поспілкуватися з Будзилом.

"Відчуває Юрій себе добре, настрій хороший. Повідомив, що речі і продукти, які йому передали волонтери, дійшли. Поки потреби ні в чому немає", - написав Полозов.

"Адвокат Азаматов попередив Будзила про спроби розробки оперативниками ФСБ українських моряків з метою чинити тиск і змусити визнати провину, а також про факти залучення ними інших ув'язнених для цих цілей", - додав Полозов.

Він також поінформував, що адвокати команди захисту військовополонених українських моряків Железняк і Окушко зустрілися з моряком Шевченком, і їм також була надана можливість поспілкуватися зі своїм підзахисним наодинці перед початком слідчих дій.

"Андрій Шевченко в хорошому настрої, скарг на здоров'я не висловлював список предметів і продуктів, які йому необхідні вже переданий волонтерам. На його рахунку в СІЗО кошти є", - написав адвокат.

Полозов зазначив, що окремо адвокати попередили Шевченка про психологічну обробку оперативниками ФСБ українських моряків, а також про потенційну небезпеку "внутрішньокамерної розробки" коли оперативники використовують інших ув'язнених для надання психологічного тиску з метою отримання необхідного результату, в тому числі визнання провини.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру «Яни Капу», а також катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетинанні кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим «судом» у Криму, після чого їх доправили до московських СІЗО «Лефортово» і «Матроська тиша».