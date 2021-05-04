По данным журналистов, Ян Гамачек намеревался во время визита в Москву, который планировался на 19 апреля, добиться поставок в Чехию миллиона доз вакцины «Спутник V».

Вице-премьер-министра Чехии Яна Гамачека обвиняют в намерении обменять молчание о взрывах на складах боеприпасов в Врбетице на партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает сетевое издание Seznam Zprávy.

По данным журналистов, Гамачек намеревался во время визита в Москву, который планировался на 19 апреля, добиться поставок в Чехию миллиона доз вакцины «Спутник V» и проведения встречи президентов США и России, Владимира Путина и Джо Байдена, в Праге.

В обмен Гамачек якобы предлагал замять участие российских спецслужб во взрывах складов боеприпасов в поселке Врбетице в 2014 г., сообщает Радио Прага.

Поездка в Москву Гамачека, который на тот момент временно исполнял обязанности министра иностранных дел, не состоялась, а 17 апреля власти Чешской Республики выдвинули обвинения в адрес России.

После публикации оппозиционная коалиция Spolu потребовала проведения закрытого заседания нижней палаты парламента для рассмотрения данного вопроса. По мнению представителей коалиции, Гамачек должен подать в отставку.

Гамачек, который также занимает пост главы МВД, категорически опровергает данные издания Seznam Zprávy, называя их «ложью и домыслами». Он настаивает, что планы его визита в Москву служили «отвлекающим маневром» в связи с подготовкой разоблачения российских спецслужб и должны были скрыть истинные мотивы вызова в Прагу для консультаций чешского посла Витезслава Пивоньки.

Читайте такжеБолгария подозревает шестерых россиян во взрывах на складах боеприпасов

Взрывы на складах боеприпасов в Врбетице: что известно

Взрывы на складах боеприпасов в Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года, в их результате погибли два человека.

17 апреля 2021 года в Чехии заявили, что подозревают в причастности к взрывам российские спецслужбы. В этой связи из страны выслали 18 российских дипломатов. По данным спецслужб Чехии, ко взрывам причастны российские агенты Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Они известны под вымышленными именами «Александр Петров» и «Руслан Боширов» как подозреваемые по делу об отравлении бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Чешские СМИ сообщают, что вооружение, хранившееся на взорванном складе, могло предназначаться для Украины.

27 апреля журналисты-расследователи Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и Respekt заявили, что взрывы на складах в Чехии могли быть частью долгосрочной операции российского Главного разведывательного управления против Украины. Операция была направлена на то, чтобы лишить Украину возможности приобретать оружие и боеприпасы, необходимые для защиты от российских войск.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева