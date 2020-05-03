Венский аэропорт будет предлагать пассажирам тест на коронавирус

Тест будет стоить 190 евро. Отрицательный результат позволяет избежать двухнедельного карантина.

Венский международный аэропорт с понедельника, 4 мая, будет предлагать прибывающим в Австрию пассажирам пройти на месте тестирование на коронавирус.

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Как сообщает Deutsche Welle, в случае отрицательного результата путешествующие избегут двухнедельного карантина.

Отмечается, что пассажиры смогут пройти ПЦР-тест на коронавирус сразу в аэропорту и получить результаты уже через два-три часа.

"Воздушные путешествия, например деловые или неотложные поездки станут более безопасными или легче", - подчеркнули представители аэропорта.

Тест будет стоить 190 евро. Его смогут пройти в аэропорту также пассажиры, вылетающие из Вены, чтобы продемонстрировать отрицательный результат в аэропорту назначения. Из австрийской столицы можно вылететь регулярными рейсами в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.

Карантин в Австрии должны пройти все, кто не может предъявить сертификат, удостоверяющий отрицательный результат тестирования на коронавирус, сделанный не позднее, чем четыре дня тому назад. Впрочем, карантин может быть прекращен, если человек докажет, что не болен COVID-19, отметили в венском аэропорту.

В Австрии зафиксировано около 15,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 598 человек, у которых подтвердили инфицирование. С 1 мая в Австрии отменили значительную часть карантинных ограничений.