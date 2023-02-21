Один из зрителей заметил, что политик "не соглашается" с диктатором.

Спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко оказалась в курьезной ситуации во время выступления российского диктатора Владимира Путина. Камера подловила ее не интересном моменте.

Как отметил один из пользователей социальных сетей, на одном из моментов выступления Путина, Матвиенко "не согласилась с ним".

"Смотрю обращение Путина, и тут Матвиенко не соглашается с ним. Говорит: "Пиз*ит". Вот, видите? Да, такое бывает", - сказал автор ролика за кадром.

Видео дня

На фрагменте видео действительно видно, что Матвиенко во время выступления Путина обращается к коллеге рядом и говорит слово, похожее на ругань.

Напомним, что ранее странно во время выступления Путина вел себя его помощник Владимир Мединский. Камеры зафиксировали, как посреди выступления Путина его помощник по очереди моргал левым и правым глазом.

Два часа бреда: о чем Путин говорил в своей речи

21 февраля - накануне полномасштабной годовщины вторжения в Украину, выступил с посланием к Федеральному Собранию. Российские СМИ утверждали, что во время своего выступления глава Кремля якобы "планирует озвучить свою собственную оценку событиям, происходящим на войне в Украине и мире".

Вместо этого российский президент традиционно начал манипулировать историей, рассказывал о мнимых успехах отечественной экономики и обвинял во всех грехах Запад.

Кроме того, Путин заявил о приостановлении участия РФ в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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