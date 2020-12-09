Российские медики не доверяют препарату, который расхваливает Кремль, но их все равно заставляют его принимать.

Российские врачи жалуются на то, что их разными способами заставляют делать прививки от COVID-19 С помощью вакцины Sputnik V. Хотя она до сих пор не прошла через этап масштабных клинических испытаний.

Об этом сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty, добавляя, что медикам угрожают даже увольнениями за отказ вводить себе непроверенный препарат. На этой неделе Москва начала массово проводить прививки от коронавируса. Официально участие в вакцинации добровольное. Но, как говорят в независимом профсоюзе, на практике это не так.

"Это фактически разные угрозы. То есть либо ты вакцинируешься, либо мы применяем к тебе различные санкции включая увольнение. Говорят: "Есть приказ провести вакцинацию. Почему вы отказываетесь?""- рассказывает председатель независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.

Читайте такжеHandelsblatt: Мания величия помешала России создать настоящую вакцину от COVID-19Издание напоминает, что вакцина Sputnik V не прошла массовые клинические испытания. Но в Москве говорят, что персонал 70 клиник уже получил прививки от COVID-19. Российские власти утверждают, что тысячи добровольцев вызвались принять вакцину. Среди них и школьная учительница Зульфия Сосновская.

"Прежде всего, это нужно для безопасности своей и своих близких. Знаете, я долгое время тоже не верила в COVID-19. Думала, что это какие-то сказки, махинации может даже где-то. Пока не столкнулась с тем, что заболел близкий мне человек. Поэтому я решила, что буду первой в семье, кто сделает вакцинацию", - пояснила она.

Но опрос, проведенный 2 ноября, указал на распространенное скептическое отношение к Sputnik V. По результатам, 59% россиян не хотят принимать этот препарат.

"Анонимно звонили, просили не вспоминать, к сожалению, их медицинские учреждения. Но тем не менее, около четырех поликлиник в Москве заявили нам о принуждении к вакцинации, что, конечно, абсолютно незаконно", - говорит Васильева.

Читайте также"Мы такое даже обезьянам не даем!": США отказались от вакцины РоссииИздание напоминает, что "Альянс врачей" и раньше спорил с Кремлем. Профсоюз обвинил чиновников в том, что они подают ложные данные о смерти от COVID-19. Кроме того, в организации жаловались, что медики не получают обещанные доплаты в связи с пандемией.

Вакцина России от коронавируса: что о ней известно?

В России заявили о регистрации первой вакцины против COVID-19, "протестовали" на дочери Путина. Но у международного сообщества ученых возникли сомнения, что она вообще работает.

Москва не предоставила международному научному сообществу никаких данных об испытаниях вакцины, которые бы подтверждали, что она безопасна и эффективна против COVID-19.

Издание Science отметило, что Москва не скоро сможет пользоваться своей вакциной. И она об этом хорошо знает. На это указывают даже определенные эпизоды сертификата, выданного российским министерством здравоохранения. В частности, в нем запрещается широкое использование вакцины до первого января 2021 года.

Между тем, в ВОЗ подсчитали, сколько будет стоить глобальная вакцинация против коронавируса. Получилось, что на это придется потратить 100 миллиардов долларов. Но эксперты отмечают, что это еще сравнительно не дорого.

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Перевод: Лесь Дымань