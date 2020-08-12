New York Times: Россия сама не знает, работает ли ее вакцина от коронавируса

Кремль делает политическую ставку на непроверенный препарат, рискуя жизнями своих граждан.

Россия преждевременно провозгласила свою победу в гонке вакцин от COVID-19. И это может иметь опасные последствия для российского населения.

Президент Владимир Путин заявил, что его правительство одобрило вакцину и уже в этом месяце начнет делать прививки учителям и медикам. А уже осенью начнется массовая вакцинация. Но, как пишет New York Times , эффективность и безопасность российского препарата не подтверждена доказательствами, которые были бы собраны во время третьей фазы испытаний. Решение начать его использование без таких доказательств, скорее всего, осложнит борьбу с COVID-19 в России, а не поможет ей.

"Вакцина работает достаточно эффективно, дает стабильный иммунитет и, я повторяю, прошла через все необходимые тесты", - сказал Путин во время встречи с правительством.

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Но, учитывая доступные ограниченные данные о российской вакцине, у него нет оснований для таких заявлений. Вакцина, как известно, прошла только через начальные стадии испытаний. И ее данные не доступны для независимой научной оценки. Согласно информации российской Ассоциации организации по клиническим испытаниям, менее 100 человек получили вакцину по состоянию на начало августа.

Человеческая иммунная система чрезвычайно сложная. И у разных людей она сильно отличается в зависимости от возраста и многих других факторов. Поэтому люди могут переживать целый спектр реакций на одну и ту же вакцину. Некоторые прививки могут сработать для одних групп населения и навредить другим. Сигналы о безопасности препаратов не всегда очевидны или сразу заметны во время испытаний. В редких случаях вакцины могут заставить иммунную систему людей отреагировать с чрезмерной реакцией. Это может привести к началу тяжелой формы болезни, против которой вакцина якобы должна защищать.

Без учета этих важнейших нюансов, Россия идет на большой риск, не зная точно, работает ли вакцина безопасно. Требуется большое количество данных от тысяч людей, собранное в условиях реального мира, чтобы проверить, прививки действительно защищает.

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Возможно у российских ученых есть хорошие животные модели или лабораторные данные, собранные у ранних добровольцев. Они не раскрывают деталей. Но такие данные не сделают ситуацию лучше. У ученых за плечами менее года опыта работы с новым коронавирусом и еще меньше с иммунной реакции на COVID-19.

Путин сказал, что одна из его дочерей приняла дозу российской вакцины. И у нее сразу же обнаружили высокий уровень антител. Но на данном этапе научного процесса появление антител не подтверждает, что вакцина эффективна. Не трудно заметить, почему правительство Путина готов сделать ставку на непроверенную вакцину. Если она сработает, страна сможет вернуться к нормальной жизни быстрее. А победа в гонке вакцин сможет улучшить репутацию Путина дома и за рубежом. Но потенциал провала этой ставки чрезвычайно высок. И ценой могут стать жизни людей.

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Если вакцина даст минимальную, временную или неравномерную защиту от COVID-19, это может заставить российский народ чувствовать фальшивую защищенность. Россияне могут воспринять прививки как разрешение вести себя так, будто вирус исчез. Поэтому COVID-19 начнет распространяться еще быстрее, чем при других обстоятельствах. Если это произойдет или если от вакцины у людей появятся побочные эффекты, это подорвет доверие к правительству и к прививкам в целом.

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