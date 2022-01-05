Во время пожара никто не пострадал, но комплексу нанесен значительный материальный ущерб.

Пожар в парламентском комплексе Южно-Африканской Республики, который вспыхнул утром в воскресенье, 2 января, полностью потушили.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Во время пожара никто не пострадал, но комплексу нанесен значительный материальный ущерб. Полностью разрушен зал Национальной ассамблеи, где заседает парламент и где президент страны ежегодно выступает с обращением к нации. Другие части комплекса также сильно повреждены пламенем, дымом и водой.

Читайте такжеОгромный столб черного дыма: в Казахстане сгорела новогодняя елка (фоторепортаж, видео)Сильно пострадал также и исторический дом парламента, построенный в 1884 году. Здесь хранилось около 4000 единиц культурного наследия Южной Африки, включая редкие книги и произведения искусства, которые датируются XVII веком.

49-летний мужчина, задержанный в здании около 6 часов утра 2 января, предстал перед судом и взят под стражу. Его обвиняют в краже со взломом, поджоге, краже ноутбуков депутатов, документов и посуды.

Как сообщал УНИАН, 2 января в Кейптауне в результате сильного пожара обрушилась крыша парламента ЮАР. Пожар началась около 5 часов утра.

По словам правоохранителей, подозреваемый в поджоге 49-летний мужчина попал в парламент через окно в одном из офисов.

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