С декабря 2020 года по август 2021 года четыре человека получили переломы на аттракционе.

В Японии из-за многочисленных жалоб посетителей на переломы на неопределенный срок закрылся один из самых известных аттракционов "американские горки".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что за 20 лет работы на горки никто не жаловался, пока не стало известно о первых травмированных.

Аттракцион считался одним из самых быстрых в мире. Горки разгонялись до 180 километров в час менее чем за 2 секунды.

Читайте такжеВ Эстонии создали необычный аттракцион посреди Балтийского моря (видео)Как пишет ВВС, речь идет о горках в парке развлечений Fuji-Q Highland. Там заявили, что в период с декабря 2020 года по август 2021 года четыре человека получили переломы костей на аттракционе.

В заявлении парка отмечается, что аттракцион был закрыт "для ремонта". Кроме того, там указали, что "причинно-следственная связь между травмами и аттракционом еще не подтверждена".

Автор: Катерина Шварц