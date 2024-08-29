В Евросоюзе недовольны сотрудничеством Венгрии и России.

Встреча министров финансов Еврозоны в Будапеште может быть отменена. Все из-за растущего возмущения по поводу отношений между Венгрией и Россией.

Как пишет Politico, встреча должна состояться 13 сентября. Два анонимных чиновника Европейского Союза сказали журналистам, что министр государственных расходов Ирландии Паскаль Донохо, который председательствует на этой встрече, до следующей недели решит ее судьбу.

Сейчас пытаются оценить, какое количество министров стран-членов ЕС рассматривают возможность бойкота. Несколько министров уже отказались участвовать, даже если она состоится в другой стране. Среди них - министр финансов Германии Кристиан Линднер и его коллеги из Эстонии, Финляндии и Литвы.

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5 и 6 сентября должна пройти подготовительная встреча с высшими государственными служащими, однако на сайте Совета ЕС пока нет никакой информации о ней. До этого запланированы еще несколько министерских встреч, однако они будут проходить в Брюсселе.

Бойкот Венгрии

Напомним, 5 июля венгерский премьер Виктор Орбан встретился с Путиным в Москве. Его "миротворческая миссия" вызвала серьезное возмущение в Европейском Союзе, там сразу заявили, что он действовал от своего имени.

Кроме того, в Венгрии неоднократно блокировали помощь Украине, критиковали других членов союза, а недавно упростили въезд для граждан России и Беларуси.

В Европейской комиссии сообщили, что ее чиновники не будут участвовать ни в одной из встреч во время председательства Венгрии.

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