За рулем в тот день был иностранец, которого перед принятием на работу компания тщательно проверила.

В Польше украинка заявила, что ее изнасиловал водитель популярного сервиса такси, когда она возвращалась с вечеринки.

Как сообщает tvn24.pl, в тот вечер украинка была на вечеринке у подруги, а потом вызвала такси из центра Варшавы домой. По версии девушки, во время поездки водитель такси удерживал ее против воли в автомобиле и принудил к половому акту. Выбравшись из машины, пострадавшая обратилась в полицию и заявила об изнасиловании.

Полиция немедленно начала расследование. Позже водителя задержали по обвинению в насилии и изнасиловании. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца.

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Польские СМИ выяснили, что девушка вызвала такси в приложении сервиса Bolt. За рулем якобы был иностранец – гражданин Туркменистана.

В компании также прокомментировали инцидент и заверили, что задержанный прошел усиленную проверку и предоставил справку о несудимости перед наймом на работу. Он также не находился в международном розыске.

"К сожалению, даже такой жесткий контроль не всегда может быть гарантией поведения человека в будущем. Безопасность является приоритетом для Bolt, но такие инциденты все еще случаются в сфере такси, и поэтому мы выступаем за ужесточение регламента и требований к проверке для каждого водителя", - сказала представительница компании Мартина Курковская.

Инциденты с украинцами в Польше

В Польше и до войны было много украинских мигрантов, а после полномасштабного вторжения эта страна приютила много украинских беженцев. Именно поэтому новости с участием украинцев довольно часто появляются в польской прессе.

Как сообщал УНИАН, ранее 42-летняя беженка из Украины бросалась под колеса автомобилей в Варшаве, узнав о том, что Россия убила ее 20-летнюю дочь.

Впоследствии сообщалось, что в Варшаве украинка пробежала три километра по путям за поездом, в котором остались ее дети. Женщину остановила полиция и помогла ей встретиться с детьми.

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