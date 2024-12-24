Причины взрыва пока неясны.

В Турции произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ. Как сообщает CNN Turk, ЧП произошло в северо-западной провинции Балыкесир в районе села Кареси.

Взрыв прогремел в производственной зоне, а не в главном здании. В результате взрыва часть здания обвалилась, вспыхнул пожар. Сообщается, что погибли по меньшей мере 12 человек и еще 5 получили ранения. Продолжаются исследования по определению количества людей, находившихся внутри.

По словам министра внутренних дел Али Ерликая, возможность саботажа исключена и риска нового взрыва нет.

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Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту взрыва начали расследование, причины взрыва пока неясны.

По данным местных СМИ, фабрика специализировалась на производстве боеприпасов для легкого оружия и работала с 2014 года.

ЧП в Турции

В начале ноября на нефтеперерабатывающем заводе в Турции произошел взрыв, по меньшей мере 12 работников получили легкие ранения.

А в октябре в Турции произошел теракт возле здания Turkish Aerospace Industries в Анкаре, погибли 4 человека, 14 получили ранения.

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