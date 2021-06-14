Работники фабрики не пострадали.

В городе Роктон (штат Иллинойс) вспыхнул пожар на химическом предприятии Chemtool Inc.

Об этом пишет CNN.

Пожарная служба распорядилась об обязательной эвакуации всех жителей и предприятий в радиусе одной мили.

Начальник городской пожарной охраны Кирк Уилсон сказал, что пожар не представляет опасности для общества. 70 сотрудников фабрики смогли безопасно выбраться.

Читайте такжеПод домом мексиканского "мясника" нашли останки 17 человекКогда прибыли пожарные команды, пламя проникало сквозь крышу, а небо заполонили облака дыма.

По данным СМИ, один пожарный был ранен.

Местные жители рассказывают, что взрыв прозвучал как «фейерверк приличных размеров».

На веб-сайте компании сообщается, что «Chemtool Incorporated» производит смазочные материалы. Корпорация Lubrizol, которой принадлежит объект, заявила, что все сотрудники находятся в безопасности.

Rockton, IL - 10:46 am pic.twitter.com/y4zZchDUUw — Thomas The Train (@PapaTomTweets) June 14, 2021

#UPDATE: Drone footage from the fire at the Chemtool facility in Rockton. (Courtesy: Karl Hoffman) pic.twitter.com/nvctAGjOav — 23 WIFR (@23WIFR) June 14, 2021

As I have been on scene, the building has slowly become engulfed in flames. The west side of the building has begun to crumble. pic.twitter.com/0NPd2DsQxY — Maggie Polsean (@MaggiePolsean) June 14, 2021

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Автор: Людмила Жерновская